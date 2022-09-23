Zeynep Boztepe patronu Nihat Özçelik'e aşık oldu kocasını boşadı!

Borsa Gündemi'nin haberine göre; Yargıyı etkilemek için haberler yaptıran Nihat Özçelik'in aşk yaşadığı sekreteri Zeynep Boztepe'nin yalancı şahitliği karşısında kendisine araba aldığı iddia ediliyor.

Zeynep Boztepe’nin ise Nihat Özçelik ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldığı konuşuluyor. Nihat Özçelik ile gece mesaisinde basılan B.S. çantasını unutunca büyük olaylar çıktığı iddia edildi.

