Yılın The Bodrum Cup zamanında Metro etabı ile nefesler tutularak start verildi

American Hospital isim sponsorluğu ve Çağdaş Holding ana sponsorluğuyla 34'üncü yılında da deniz ve yelken tutkunlarını Bodrum'da birleştiren The Bodrum Cup'ın ilk yarışı Metro etabıyla Bodrum-Çökertme rotasıyla başladı.



Etabın başlamasından önce protokol ve The Bodrum Cup organizasyonunun katılımıyla start çizgisine doğru hareket eden teknede Bartın'da gerçekleşen maden patlamasında hayatını kaybeden madenciler ve yakın zamanda hayatını kaybeden gemiciler için saygı duruşunda bulunuldu ve çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene The Bodrum Cup Organizasyon Komite başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ali Murat Mahmat, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Durmuk, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün katıldı.





Anma töreninin ardından verilen işaret ile birlikte 34'üncü American Hospital The Bodrum Cup yarışları ilk etap ile başlamış oldu. İşaretin ardından hareket alan yelkenliler Akdeniz'in maviliklerinde renkli görüntüler oluşturdu.



Yelkenler bu sene mavi ekonomi ve sürdürülebilirlik için açıldı



Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren festival, bu yıl yelkenlerini “Maviye Güç Katıyoruz” mottosuyla açıyor. Metro Türkiye'nin Platinum sponsorluğunu üstlendiği ilk günün yarışı olan Bodrum-Çökertme rotası mili 19. Yarışlar ardından sırasıyla Kissebükü, Gümüşlük ve ardından tekrar Bodrum'a uzanarak tamamlanacak.



Festivalin Platinum sponsorlarından olan Metro Türkiye'nin CEO'su Sinem Türüng, “Her yıl farklı bir sosyal sorumluluk teması çerçevesinde organize edilen ve ülkemiz için çok kıymetli bulduğumuz American Hospital The Bodrum Cup organizasyonuna bu sene de destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Metro Türkiye'nin sorumlu iş modeli kapsamında üretimden dağıtıma tüm değer zinciri boyunca iş yapış biçiminin merkezinde her zaman sürdürülebilirlik bulunuyor. Çevreye saygılı bir biçimde ve yerel değerleri yaşatarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türk mutfağını ileriye taşıma misyonunu üstlenmiş bir kuruluş olarak hem yerel hem de uluslararası alanlarda misyonumuzla örtüşen etkinliklere destek olmaya devam ediyoruz. The Bodrum Cup da bunlardan biri. 6 yıldır desteklemekten ve bu yıl da yer alarak mutfağımızın değerli ürünlerinin çeşitli kültürlere tanıtımını yapacak olmaktan mutluyuz. 2015 yılında kendi bünyemiz altında kurduğumuz Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri tarafından bu organizasyona özel bir menü hazırladık. 1 hafta boyunca tüm komite teknelerinin bu menüyü hazırlayabilmeleri için tüm kumanya ihtiyaçlarını karşılayarak da destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.''



19 Ekim Çarşamba günü ise Opet etabı için dümenler Çökertme'den Kissebükü'ne kırılıyor. Etap uzunluğu 16 mil.

20 Ekim Perşembe günü yarışçılar By The SEA etabını tamamlamak üzere Kissebükü'nden Gümüşlük'e yelken açacaklar. Etap uzunluğu 22,8 mil.

21 Ekim Cuma günü ise Gümüşlük'ten Çağdaş Holding etabı için hareket edilecek ve etap Bodrum'da tamamlanacak. Etap uzunluğu 14,8 mil.

22 Ekim Cumartesi günü 11 mil uzunuğundaki Anadolu Sigorta Bodrum-Bodrum etabıyla son bulacak.



Tüm yarışların toplam mili 75.



Festivalin son yarışı olan Anadolu Sigorta etabı ise 23 Ekim Cumartesi günü Bodrum'da başlayıp Bodrum'da son bulacak. Son etabın tamamlanmasıyla birlikte Ağanlar Tersanesi'nde ödül töreni düzenlenecek ve ardından Athena konseri ile festivale unutulmaz bir kapanış yapılacak.



American Hospital The Bodrum Cup'ın bu seneki programı aşağıda yer alıyor:



15 Ekim -22 Ekim 2022

The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı



18 Ekim 2022 | Salı

Metro Bodrum – Çökertme Etabı

23:00 Mini Konser – Çökertme Meydanı



19 Ekim 2022 | Çarşamba

Opet Çökertme – Kissebükü Etabı



20 Ekim 2022 | Perşembe

By The Sea Kissebükü – Gümüşlük Etabı



21 Ekim 2022 | Cuma

Çağdaş Holding Gümüşlük – Bodrum Etabı

19:30 Yücel Köyağasıoğlu Belgesel Gösterimi – The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı

Deniz Sipahi – Mandalin Bodrum

21:30 Skipper Night – Mandalin Bodrum



22 Ekim 2022 | Cumartesi

Anadolu Sigorta Bodrum – Bodrum Etabı

19:30 Ödül Töreni – Ağanlar Tersanesi

21:30 Athena Konseri – Ağanlar Tersanesi