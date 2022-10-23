Yılın ilk zeytin hasadı Ziya Bey Konağı’ndan

Köklü Zeytinyağı, Hasanbey Çiftliği ve FleetCab sponsorluğunda düzenlenen muhteşem organizasyon iki gece üç gün sürdü. Bu yıl ilki gerçekleştirilen “Dalından Sofraya Bir Zeytin Dalı Hikayesi” organizasyonu geleneksel hale getirilerek her yıl sonbaharda ilk zeytin hasadında tekrarlanacak.

İki günlük program Köklü Zeytinyağı markasının zeytin ağaçlarının yer aldığı hasat bölgesinde başladı. Davetin ikinci durağı Köklü Zeytinyağı fabrikası oldu. Burada zeytinyağı yapımı hakkında davetlileri bilgilendirmek üzererine bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından davetliler, topladıkları zeytinlerin fabrikada zeytinyağına dönüşüm aşamasını izlediler ve kendi adlarına özel zeytinyağı yaptılar.



