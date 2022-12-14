Yılbaşı sofralarınızda “Tchibo” dokunuşu
Tchibo, “Sofralara Yılbaşı Dokunuşu” temasında bir araya getirdiği birbirinden göz alıcı ürünle, yeni yılın ruhunu sofranıza da taşıyor.
Her hafta yenilenen temalarıyla birbirinden farklı, modern ve şık ürünler sunan Tchibo, yeni yılda sofralarınıza da dokunmayı unutmuyor. Tchibo’nun “Sofralara Yılbaşı Dokunuşu” temasında bir araya getirdiği rengârenk masa örtülerinden yılbaşı motifli kurabiye kalıplarına kadar yeni yıl coşkusunu sofralara taşıyan birçok ürünle, misafirleriniz sofranıza hayran kalacak.
Romantik, şık ve zarif bir yılbaşı sofrası
Eşsiz bir yılbaşı sofrası hazırlamak için geleneksel ile modern tasarımın birleştiği şerit örtü, organik pamuklu jakarlı masa örtüsü; çeşitli alternatifleri ve renkleriyle yeni yıl sofranıza hem şıklık hem de zariflik getirecek. Yeni yılın gelişiyle etrafı saran sıcak ve samimi ortamı masanıza yansıtacak mumlar, yılbaşı dekorasyonunuzun tamamlayıcısı olacak. LED'li uzun mum, titreme efekti ile mum ışığının yarattığı loş ve romantik atmosferle masanıza zarif ve modern bir görünüm katacak.
Enfes yılbaşı lezzetleri
Tchibo, yılın en güzel zamanının vazgeçilmez lezzetlerinden yılbaşı kurabiyelerini daha pratik ve keyifli bir şekilde pişirebileceğiniz seçenekler de sunuyor. Dolgulu kurabiye kalıbı veya kurabiye damgası seti gibi ürünlerle kurabiyelerinizi dilediğiniz gibi tasarlayıp süsleyebilirsiniz. Yılbaşını yansıtan en güzel motiflerle çevrelenmiş yaldız süslemeli jumbo kupa, hem göz alıcı sofralarınıza eşlik edecek hem de soğuk günlerde içinizi ısıtacak içecekler için harika bir seçim.
Tchibo’nun “Sofralara Yılbaşı Dokunuşu” temasında biraraya getirdiği ürünler, Tchibo mağazalarında, www.tchibo.com.tr internet mağazasında ve 444 28 26 telefonla sipariş hattında müşterilerle buluşuyor.
Ürünlerin kodları ve fiyatları
624124 Şerit Örtü 149,00TL
624139 Organik Pamuklu Jakar Masa Örtüsü, Normal Boy, Krem Rengi 249,00TL
618348 2 Adet LED'li Gerçek Uzun Mum, Sedef-Beyaz 299,00TL
600005 Kurabiye Damgası Seti 129,00TL
600257 Yaldız Süslemeli Jumbo Kupa 149,00TL
623144 Dolgulu Kurabiye Kalıbı 119,00 TL
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4