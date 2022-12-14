Yılbaşı sofralarınızda “Tchibo” dokunuşu

Her hafta yenilenen temalarıyla birbirinden farklı, modern ve şık ürünler sunan Tchibo, yeni yılda sofralarınıza da dokunmayı unutmuyor. Tchibo’nun “Sofralara Yılbaşı Dokunuşu” temasında bir araya getirdiği rengârenk masa örtülerinden yılbaşı motifli kurabiye kalıplarına kadar yeni yıl coşkusunu sofralara taşıyan birçok ürünle, misafirleriniz sofranıza hayran kalacak.

Romantik, şık ve zarif bir yılbaşı sofrası

Eşsiz bir yılbaşı sofrası hazırlamak için geleneksel ile modern tasarımın birleştiği şerit örtü, organik pamuklu jakarlı masa örtüsü; çeşitli alternatifleri ve renkleriyle yeni yıl sofranıza hem şıklık hem de zariflik getirecek. Yeni yılın gelişiyle etrafı saran sıcak ve samimi ortamı masanıza yansıtacak mumlar, yılbaşı dekorasyonunuzun tamamlayıcısı olacak. LED'li uzun mum, titreme efekti ile mum ışığının yarattığı loş ve romantik atmosferle masanıza zarif ve modern bir görünüm katacak.

Enfes yılbaşı lezzetleri

Tchibo, yılın en güzel zamanının vazgeçilmez lezzetlerinden yılbaşı kurabiyelerini daha pratik ve keyifli bir şekilde pişirebileceğiniz seçenekler de sunuyor. Dolgulu kurabiye kalıbı veya kurabiye damgası seti gibi ürünlerle kurabiyelerinizi dilediğiniz gibi tasarlayıp süsleyebilirsiniz. Yılbaşını yansıtan en güzel motiflerle çevrelenmiş yaldız süslemeli jumbo kupa, hem göz alıcı sofralarınıza eşlik edecek hem de soğuk günlerde içinizi ısıtacak içecekler için harika bir seçim.

Tchibo’nun “Sofralara Yılbaşı Dokunuşu” temasında biraraya getirdiği ürünler, Tchibo mağazalarında, www.tchibo.com.tr internet mağazasında ve 444 28 26 telefonla sipariş hattında müşterilerle buluşuyor.

Ürünlerin kodları ve fiyatları

624124 Şerit Örtü 149,00TL

624139 Organik Pamuklu Jakar Masa Örtüsü, Normal Boy, Krem Rengi 249,00TL

618348 2 Adet LED'li Gerçek Uzun Mum, Sedef-Beyaz 299,00TL

600005 Kurabiye Damgası Seti 129,00TL

600257 Yaldız Süslemeli Jumbo Kupa 149,00TL

623144 Dolgulu Kurabiye Kalıbı 119,00 TL