Yerli sesli içerik platformu Karma Türkiye yayında

Radyo ve pod yayıncılarının, dublaj sanatçılarının ve yazarların bir araya geldiği bu platformun bir benzeri Türkiye’de de, globalde de henüz yok.

Bünyesinde bulundurduğu canlı radyo programları, dijital radyo yayın akışı, ücretli ve ücretsiz erişilebilen sesli içerikler ve günümüz trendi podcast dünyasını birleştiren platform “Radyonun Yeni Hali” ve “İzlenebilen her şey artık dinlenebilir” sloganları ile yola çıktı. Mobil uygulama olarak indirilebilecek Karma Türkiye’ye web sitesi üzerinden de erişilebilecek.

Platform, hem yayıncılar hem de dinleyiciler için yeni bir deneyim alanı oluşturuyor.

Karma Türkiye içeriğinde radyo, sesli içerik ve podcast ile ilgili önce Türkiye’de, sonra dünyada dijital yayıncılık alanında yeni bir soluk. Evde, işte, yolda, sporda, hayatın her anında kullanıcılara eşlik eden uygulamanın içeriklerine ulaşmak çok kolay.

ALANINDA İLK VE TEK

Karma Türkiye, Dünya marka içerik üreticileri kadar iddialı ve Türkiye’nin de alanında ilki olan bir platform. Günümüz teknolojisi ile radyo ve sanat ruhunun, içerik oluşturucuların, yazarların, dublaj sanatçılarının uyum içerisinde olduğu; yeni ve geniş bir yelpazeye sahip.

Dijital sesli içerikler ve birbirinden farklı podcast’ler ile tamamen yerli bir platform olarak çıkan Karma Türkiye, dinleme alışkanlığı olan, 7’den 70’e her yaştan ve her kesimden insana ulaşmayı hedefliyor. Platform bünyesinde sosyalleşme olanağını da sunan uygulamada kullanıcılar profil oluşturarak mesajlaşma, takipleşme gibi özellikleri de deneyimleyebilecekler.

Ücretsiz ve kesintisiz radyo yayınına, fenomen radyo programlarına, yazarların çeşitli birçok konuda keyifle, özenle yazdığı ve profesyonel isimlerin seslendirdiği sesli içeriklere, alanında uzman veya fenomen isimlerin podcast’lerine ulaşılabilen Karma Türkiye, yepyeni arayüzü ve kolay kullanım özellikleriyle şimdi tüm mobil cihazlarda deneyimlenebilir.

“BİR KADIN GİRİŞİMCİ OLARAK ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM”

Bir kadın girişimci olarak da dikkatleri üzerine çeken platformun CEO’su Dilruba Özcan Hocaoğlu, “Hikayemiz, Karma Türkiye’nin CTO’su Reha Özcan’ın internet ortamından bağımsız radyo yayıncılığı yapmasıyla başlamıştı. Radyo programı ve kısa podcast’ler yayınlamanın ardından, mobil uygulama çalışmalarımızla beraber, 2019 yılında bir medya şirketi haline geldik. RTÜK’e bağlı yayıncılık lisansına sahip ilk dijital radyolardan biri olan Karma Türkiye, hızlı bir büyüme ivmesi kazandı. İki milyona yakın tıklama alan web sitesi blog portalımız ve sosyal medya gündeminde sık sık yer alan radyo programlarımız, kullanıcıyla etkileşim konusunda önemli bir etken oldu. Bugün bulunduğumuz noktada ise ilk sürümü yayınlanmış, “radyonun yeni hali” sloganıyla da geliştirme çalışmalarını yürüttüğümüz Karma Türkiye portalı ve uygulaması; artık tüm kullanıcıların ulaşabileceği bir sesli içerik platformu. Evde, işte, dışarıda; istediğiniz her yerde, izlemek yerine dinleyerek keyifle vakit geçirebileceğiniz içeriklerimizi hep birlikte sizler için hazırladık ve sunduk. Aynı zamanda, bir kadın girişimci olarak, kadın istihdamına da bu yolda oldukça önem verdim. Yazarlarımızdan dublaj sanatçılarına, ofiste çalışan ekipten radyo yayıncılarına kadar kadın istihdamı benim için çok önemli. Son olarak eklemeliyim ki, çıkışımızın ardından özellikle yerli pazarda büyük bir ilgiyle karşılaştığımız için, çok heyecanlı ve mutluyum.” şeklinde konuştu.

Karma Türkiye, genç, dinamik ve yaratıcı ekibi ile sadece tüm Türkiye’de değil, aynı zamanda dünyada uygulama olarak, kullanıcı ve içerik oluşturuculara farklı bir dijital deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Karma Türkiye’ye uygulama mağazanızdan hemen erişebilir, ya da https://radyo.karmaturkiye.com adresinden canlı yayınları dinleyebilirsiniz