Yeni nesil yapımcı Adem Canbay müzik sektörüne damga vuruyor
Yeni nesil müziğin çıkış yapan yapımcısı Adem Canbay, birçok başarılı işe imzasını atarak adından söz ettiriyor.
Adem Canbay, aslen Malatyalı, doğma büyüme İstanbullu.
Yeni nesil müziğin çıkış yapan yapımcısı Adem Canbay çok küçük yaşlarda ticarete atılarak kayda değer bir yol kat etmiştir. Öz kardeşi olan ünlü rapçi Canbay'ın da "Canbay & Wolker" adı altında yaşadığı çıkış Adem Canbay'ı da bu sektörün içine itmiştir.
Canbay & Wolker'a ait olan Elbet Bir Gün, Fersah, Yangınlar, El Chapo, Dünya, Ters, Nefsi Müdafaa, Uyan gibi pek çok şarkıda işin başında duran Adem Canbay yaza listelerin başında giren ve yine Canbay & Wolker'a ait "Çakı" ve bu yıla damgasını vuran "Leylim Yar" gibi şarkıların da yapımcılığını üstlenmiştir.
Aynı zamanda kendi henüz tanınmamış yetenekli sanatçılarıyla ve sosyal medya fenomenleri ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TheBehz'in yıkılmam isimli teklisinin yapımcısı olan Adem Canbay sosyal medya fenomeni Şems Tamar ile de çalışmalarını sürdürüyor aynı zamanda Zeyd'in Hep Yek 4 filmi için hazırladığı "We Are In 4" şarkısının klip çekimleri Adem Canbay'a ait stüdyoda gerçekleşmiştir.
Son zamanların popüler platformu Netflix'de yayınlanan UFO filminin müziği olan Canbay & Wolker ve Cemre Ulusoy'un seslendirdiği "UFO" isimli şarkının da yapımcılığı yine Adem Canbay tarafından yapılmıştır.
En son Canbay Wolker Çubuklu Marş şarkısını 8 Kasım’da Fenerbahçe dinleyicilerine armağan etti. Prodüktörlüğünü de yapan Adem Canbay yeni isimler ile medya ve PR çalışmalarına hızla devam ediyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4