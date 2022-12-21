Yapı Kredi Crystal ve Sway Hotels’ten Yeni Sezona Görkemli Açılış

Sezonun ilk davetinde Türkiye’nin iş, sanat, cemiyet ve spor camiasından Ferhat – Eda Zamanpur, Erdil – Begüm Yaşaroğlu, Bilge Öztürk, Rüzgar Çetin, Mirgün Cabas, Şebnem Işık Ersoy, Mert Vidinli, Berkan Karabulut, Lale Onuk gibi isimler bir araya geldi. Sway Hotels; karla kaplı dağları, her seviyeye uygun farklı özelliklerdeki pistleri ve gece kayağı için ışıklandırma sistemleri ile bu yıl da kayak severlerin en gözde oteli olacağını “Sway Winter Season Opening by Yapı Kredi Crystal” ile bir kez daha kış sporu severlerle paylaştı.

Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden Palandöken’deki konumuyla kış sporu severlerin tercihi Sway Hotels, 16-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşen “Sway Winter Season Opening by Yapı Kredi Crystal” ile yeni sezona “Merhaba!” dedi. Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda, Mercedes-Benz Türkiye, Pernod Ricard, BtcTurk, SPX, Clinique Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen özel davette Türkiye’nin iş, sanat, cemiyet ve spor dünyası bir araya geldi. Ferhat – Eda Zamanpur, Erdil – Begüm Yaşaroğlu, Bilge Öztürk, Rüzgar Çetin, Mirgün Cabas, Şebnem Işık Ersoy, Mert Vidinli, Berkan Karabulut, Lale Onuk gibi ünlü isimlerin katıldığı etkinliklerde, çeşitli atölyelerin yanında Bengü Beker, Güntaç Özdemir, Andreas Moles, Tai, Yakuza, Yaz Yüceil ve Aytek Dorken sahne performansları gerçekleştirdi.

Otelin tüm alacarte yemekleri için “‘Sail Loft”’ ile iş birliği yapan Sway Hotels, yenilenen Apres-Ski’sindeki Lounge 2400’de Yapı Kredi Crystal ev sahipliğinde misafirlere muhteşem bir gastronomik deneyim de sundu. Türkiye’nin önde gelen yeme-içme uzmanı Oğul Türkkan eşliğinde, Palandöken’in zirvesinde gerçekleşen Season Opening by Crystal workshop’unda birbirinden leziz ikramlar davetlilerle hikayeleri eşliğinde tadıldı.

Karla kaplı dağları, her seviyeye uygun farklı özellikteki pistleri, yeni döneme uygun tasarlanan özel kabinli kayak odaları, yenilenen Apres-Ski’si, yemek menüleri, gece kayağı için ışıklandırma sistemi ve muhteşem ambiyansıyla Sway Hotels, bu yıl da kış turizminin en gözde ve güvenilir otellerinden olacağını “Sway Winter Season Opening by Yapı Kredi Crystal” ile bir kez daha vurguladı.