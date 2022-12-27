Yakın zamanda ortaklıklarını duyuran Francesco Totti ile Dr. Levent Acar Katar’da buluştu

Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverler tarihin en iyi finallerinden birine tanıklık ederken ünlülerin de akın ettiği turnuva renkli anlara da sahne oldu.

Futbolcular sahada kıyasıya mücadele ederken tarihe geçmiş efsanevi futbolcular da bu kez heyecanı tribünlerde yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek İstanbul merkezli saç ekim kliniği Cosmedica’nın Kurucusu Dr. Levent Acar ile ortaklıklarını duyuran dünyaca ünlü efsanevi İtalyan futbolcu Francesco Totti de bu isimlerden birisiydi. Final öncesi birlikte padel tenis de oynayan yeni ortakların eğlenceli anları objektiflere de yansıdı.

Katar’daki final maçını özel davetli olarak izleyen Acar, Totti’nin yanı sıra isimlerini futbol tarihine altın harflerle yazdırmış Andriy Shevchenko, Javier Zanetti ve Lothar Matthaus ile de bir araya geldi.

