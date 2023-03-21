Yakın Zamanda Ortaklıklarını Duyuran Francesco Totti İle Dr. Levent Acar’dan Deprem Bölgesine Yardım
Geçtiğimiz yıl İstanbul merkezli saç ekim kliniği Cosmedica'nın Kurucusu Dr. Levent Acar ile Türkiye'de ortaklıklarını duyuran efsanevi futbolcu Francesco Totti, 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu bölgeye destek açıklaması yaptı.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul merkezli saç ekim kliniği Cosmedica'nın Kurucusu Dr. Levent Acar ile ortaklıklarını duyuran efsanevi futbolcu Francesco Totti'den bu kez deprem felaketinden etkilenen halka destek açıklaması geldi. Hayırseverliği ile de bilinen Roma takımının eski kaptanı Totti; Cosmedica Kliniği ve Dr. Levent Acar ile iş birliği içerisinde, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen bağış kampanyalarına maddi ve ayni destekte bulundu.
Totti Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem hepimiz için bir yaradır. Türkiye'ye ve beni her gelişimde sıcakkanlılıkla karşılayan Türk halkına çok değer veriyorum. Bu sebepten ötürü ortağım Dr. Levent ile birlikte faydalı olacak girişimlere katılmaya karar verdik.” dedi.
Acar ise açıklamasında şunları söyledi: “Ülkece geçirdiğimiz zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz. Bu nedenle felaketten etkilenen bölgelerdeki yaraları sarabilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek adına ortağım Totti ile birlikte biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye büyük önem veriyoruz.”
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