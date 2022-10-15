Yağız Özal kimdir?
Yağız Özal nereli ve kaç yaşında? Yağız Özal aslen Karslıdır ve 26 yaşındadır. Türkiye’nin yalıtım ve taşyünü devi olan ÖZPOR A.Ş bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
YAĞIZ ÖZAL KİMDİR?
Yağız Özal nereli ve kaç yaşında; Yağız Özal 11.03.1996 Tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Yağız Özal aslen Karslıdır. 26 yaşındadır.
Yağız Özal 2003 ve 2015 yılları arasında İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini ODTÜ KOLEJİ’NDE tamamlamıştır. 2015 ve 2020 yıllarında ise ATILIM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜNDE Lisans eğitimini tamamladı.
‘Can Özal’ adında erkek kardeşi vardır.
Yağız Özal’ın babası İş insanı Fabrikatör ‘Cazım Özal’ Annesi ‘Aylin Özal’ Hanımefendidir.
Yağız Özal Türkiye’nin yalıtım ve taşyünü devi olan ÖZPOR A.Ş bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. ÖzporYal
Yağız Özal’ın tutkunu olduğu ve desteklediği FENERBAHÇE SPOR KULÜNDE 2015’ten bu yana kongre üyeliği bulunmaktadır.
YAĞIZ ÖZAL’IN ÖZEL YAŞAMI
1996 doğumlu olan YAĞIZ ÖZAL, 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.
YAĞIZ ÖZAL, geçtimiz günlerde AYŞENU
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|10
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|8
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|18
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Boluspor
|8
|15
|4. Pendikspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|13
|7. Samsunspor
|8
|13
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|8
|12
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Altay
|9
|7
|16. Gençlerbirliği
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. Fulham
|10
|12
|11. Liverpool
|8
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. West Ham United
|9
|10
|15. Leeds United
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|9
|7
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Valencia
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|8
|16
|6. Real Betis
|8
|16
|7. Real Sociedad
|8
|16
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Girona
|9
|8
|14. Real Valladolid
|8
|8
|15. Getafe
|9
|8
|16. Almeria
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|2