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Yağız Özal kimdir?

Yağız Özal nereli ve kaç yaşında? Yağız Özal aslen Karslıdır ve 26 yaşındadır. Türkiye’nin yalıtım ve taşyünü devi olan ÖZPOR A.Ş bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 

Hayatın İçinden 15.10.2022, 17:59 Emrah
Yağız Özal kimdir?

YAĞIZ ÖZAL KİMDİR?

Yağız Özal nereli ve kaç yaşında; Yağız Özal 11.03.1996 Tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Yağız Özal aslen Karslıdır. 26 yaşındadır.

Yağız Özal 2003 ve 2015 yılları arasında İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini ODTÜ KOLEJİ’NDE tamamlamıştır. 2015 ve 2020 yıllarında ise ATILIM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜNDE Lisans eğitimini tamamladı.

‘Can Özal’ adında erkek kardeşi vardır.  

Yağız Özal’ın babası İş insanı Fabrikatör ‘Cazım Özal’ Annesi ‘Aylin Özal’ Hanımefendidir.

Yağız Özal Türkiye’nin yalıtım ve taşyünü devi olan ÖZPOR A.Ş bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. ÖzporYalıtım A.Ş Onursal Başkanı Cazım Özal bey Türkiye’de hep ilkleri yaparak, yalıtım sektöründe ilk fabrikaları kurarak büyümüştür. 35 yılı aşkın süredir yalıtım sektöründe faaliyet gösteren ve birçok başarıya imza atan Cazım Özal Bey’in hayatından esinlenen ve bu bayrağı devralacak 2. Nesil yöneticilerinden Yağız Özal Bey Özpor Yalıtım A.ş. Bünyesinde Yönetim Kurulunda bulunmaktadır.

Yağız Özal’ın tutkunu olduğu ve desteklediği FENERBAHÇE SPOR KULÜNDE 2015’ten bu yana kongre üyeliği bulunmaktadır.

YAĞIZ ÖZAL’IN ÖZEL YAŞAMI

1996 doğumlu olan YAĞIZ ÖZAL, 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

YAĞIZ ÖZAL, geçtimiz günlerde AYŞENUR hanım ile evlenmiştir.

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