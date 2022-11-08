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Vakkorama’nın 40. yılında anlamlı kutlama

Moda, sanat ve sporun buluştuğu, dünyanın ilk konsept mağazası Vakkorama 40. yılını kutluyor. Vakkorama’nın kurucusu Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, bugüne kadar markaya emeği dokunmuş çalışma arkadaşlarıyla birlikte Nakkaştepe’deki Vakko Moda Merkezi’nde özel bir kutlama yaptı.

Hayatın İçinden 08.11.2022, 22:18 Emrah
Vakkorama’nın 40. yılında anlamlı kutlama

Sanatın ve sporun, moda dünyasındaki yansıması olarak gençlerin ve kendini her daim genç hissedenlerin markası Vakkorama’nın, 40. yılı tüm Vakko çalışanları, Hakko ailesi ve Vakkorama’ya geçmişte emeği geçen iş ortaklarının katıldığı bir buluşmayla kutlandı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, Vakkorama’nın 40 yıldır gerek moda gerekse sanat ve spora kattığı vizyon konuşuldu. 
 
Vakkorama’nın 40. yıl kutlamasında, Vakko kurucusu Vitali Hakko’nun Mehmet Ali Birand ve Ömür İlbaş Demir’in katkılarıyla oluşturduğu ‘Hayatım Vakko’ belgeselinin devamı niteliğindeki ‘Hayatım Vakko II’ belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Cem Hakko’nun, Vakko Genel Müdürü olmasıyla birlikte başlayan yeni yolculuğunun anlatıldığı belgeselde, Vakkorama çatısı altında yapılan; Sailing Cup, Dünya Offshore Şampiyonası, Pupa Yelken Yarışları, Dünya Aerobik Şampiyonası ve Vakkorama kültür matinelerine yer verildi. 


 
İzleyenleri 40 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkaran yapımda, Türkiye’deki ilk uluslararası Karting pistini inşaa etmenin yanı sıra Karadam, Class 1 Dünya Offshore Şampiyonası gibi dev organizasyonları ülkemize kazandıran ve Türkiye'de F1 pistinin kurulmasını sağlayan ilk üç isimden biri olan Cem Hakko'nun başarılarından kesitlere yer verildi. ‘Hayatım Vakko II’de Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun yanı sıra onunla uzun süredir çalışarak yol arkadaşlığı yapan Vakko ve Power Group çalışanları da yer aldı.   Aynı zamanda Hakko ailesinin üyeleri de belgeselde yer alarak Cem Hakko ile ilgili anı ve görüşlerini paylaştı. 
 
Cem Hakko, 40. yılda Anahtarı Oğlu Can Hakko’ya Devretti

Belgeselin sonunda Vakkorama Kreatif Direktörü Can Hakko, babası Cem Hakko için duygularını ifade ettiği anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sonrasında Cem Hakko, temsili bir anahtarı Can Hakko’ya sunarak, “Zamanında babamın bana yaptığı gibi 40. yılında ben de Vakkorama’nın anahtarını oğluma devrediyorum.” dedi.
 
Can Hakko, babasına ithafen “Tüm başarılarını hepimiz gururla izledik ve izlemeye devam ediyoruz. Senin gibi vizyoner, çalışkan bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız. Ülkemize, çağının çok ötesinde değerli konsept bir mağaza ve birçok ilki getirdin. Tutkumuzun peşinden giderek, çok çalışarak ve asla vazgeçmeyerek hayallerimizi başarabileceğimizin yaşayan bir kanıtısın. Senin ideallerin ve başarılarının izinde çalışmak bizler için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Bize yol gösterdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Senin oğlun olduğum için çok gurur duyuyorum.” dedi.

#Vakkorama #Cem Hakko #Magazin #Snobmagazin
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