Vakkorama ile 40 yıl
Moda, sanat ve sporun buluştuğu, dünyanın ilk konsept mağazası Vakkorama 40. yılını özel bir partiyle kutladı. Gecede 40 yıllık geçmişin özeti ve moda sunumu gerçekleşti.
Sanatın ve sporun, moda dünyasındaki yansıması ve ilklerin öncüsü olarak gençlerin ve kendini her daim genç hissedenlerin markası Vakkorama, 40. yılını Akmerkez’deki mağazasındaki doğum günü partisiyle kutladı. Kutlamada, Vakkorama’nın 40 yıldır hayata kattığı vizyon, birçok yeniliğe imza attığı alternatif spor ve müzik dünyasına olan yatırımları konuşuldu.
Vakkorama’nın 40. yıl doğum günü partisinin ev sahipliğini Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko, Vakkorama Kreatif Direktörü Can V. Hakko ve eşi Deniz Hakko, Vakkorama’nın kreatif ajansı, PSC-BRAND markasının kurucuları Pia Hakko Yeşil ve Pelin Yaşar yaptı.
Vakkorama’nın genç ve dinamik temasının her detayında hissedildiği partide DJ Eva ve DJ Carlita geceye katılanlara eğlenceli saatler yaşattı. Gecede davetlilere özel bir ‘trunk show’ da gerçekleştirildi. ‘Trunk Show’da 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin moda stilleri ve Vakkorama ruhu yansıtıldı. Gece, Vakkorama’nın 40. yaşına özel doğum günü pastasının kesilmesi ile son buldu.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|17
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Göztepe
|16
|24
|10. Manisa FK
|16
|24
|11. Sakaryaspor
|17
|22
|12. Altay
|16
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4