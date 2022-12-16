Vakkorama ile 40 yıl 

Sanatın ve sporun, moda dünyasındaki yansıması ve ilklerin öncüsü olarak gençlerin ve kendini her daim genç hissedenlerin markası Vakkorama, 40. yılını Akmerkez’deki mağazasındaki doğum günü partisiyle kutladı. Kutlamada, Vakkorama’nın 40 yıldır hayata kattığı vizyon, birçok yeniliğe imza attığı alternatif spor ve müzik dünyasına olan yatırımları konuşuldu.

Vakkorama’nın 40. yıl doğum günü partisinin ev sahipliğini Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko, Vakkorama Kreatif Direktörü Can V. Hakko ve eşi Deniz Hakko, Vakkorama’nın kreatif ajansı, PSC-BRAND markasının kurucuları Pia Hakko Yeşil ve Pelin Yaşar yaptı.

Vakkorama’nın genç ve dinamik temasının her detayında hissedildiği partide DJ Eva ve DJ Carlita geceye katılanlara eğlenceli saatler yaşattı. Gecede davetlilere özel bir ‘trunk show’ da gerçekleştirildi. ‘Trunk Show’da 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin moda stilleri ve Vakkorama ruhu yansıtıldı. Gece, Vakkorama’nın 40. yaşına özel doğum günü pastasının kesilmesi ile son buldu.