Vakko L’Atelier’den Sevgililer Günü’nde Şaşırtan Sürpriz
Vakko L’Atelier, aşkın en leziz halini Sevgililer Günü özel tasarımıyla çiftlere sunuyor. En tatlı sürprizlerden biri olarak tasarlanan 3 boyutlu kalp çikolata Vakko Chocolate’ın eşsiz tadıyla aşkı buluşturuyor.
Vakko L’Atelier, özel günlerde de eşsiz tasarım ve lezzetleriyle Vakko Dostları’nı bir araya getiriyor. Özel reçetesini en iyi kalite kakao çekirdeği, ve farklı tatlarla birleştirerek sunan Vakko L’Atelier, unutulmaz anlara eşlik ediyor.
Dünyanın en iyisi “İsviçre Çikolatası” esas alınarak yaratılan Vakko Chocolate, Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan 3 boyutlu büyük kalp çikolata tasarımıyla, aşkın heyecanını damaklarda da hissettiriyor. Bir sanat eseri özeniyle üretilen, el yapımı artizan çikolata mutluluğu iki kişilik bir dünyada paylaşıma sunuyor. Kişiye özel olarak tasarlanabilen çikolatanın üzerine istenirse kişiselleştirilerek, çiftlerin isimleri de yazılabiliyor. Yıllardır en özel anlara eşlik eden Vakko L’Atelier, mini kırmızı kalpli çikolata ve çiftlerin birlikte yiyebileceği özel tasarım pastasıyla yılın en romantik gününe tatlı bir dokunuş yapıyor.
Bu özel günü damaktaki tatlı bir lezzetle unutulmaz kılmak isteyenler için Vakko L’Atelier, birbirinden farklı lezzet seçenekleri sunuyor. Vakko L’Atelier’nin tüm lezzetleri www.vakkolatelier.com veya 0546 400 40 40 numaralı hattan sipariş verilebiliyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|21
|25
|10. Karagümrük
|20
|23
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Sivasspor
|21
|21
|14. Antalyaspor
|19
|21
|15. Giresunspor
|20
|21
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Kasımpaşa
|20
|19
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6