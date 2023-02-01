Vakko L’Atelier’den Sevgililer Günü’nde Şaşırtan Sürpriz

Vakko L’Atelier, özel günlerde de eşsiz tasarım ve lezzetleriyle Vakko Dostları’nı bir araya getiriyor. Özel reçetesini en iyi kalite kakao çekirdeği, ve farklı tatlarla birleştirerek sunan Vakko L’Atelier, unutulmaz anlara eşlik ediyor.

Dünyanın en iyisi “İsviçre Çikolatası” esas alınarak yaratılan Vakko Chocolate, Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan 3 boyutlu büyük kalp çikolata tasarımıyla, aşkın heyecanını damaklarda da hissettiriyor. Bir sanat eseri özeniyle üretilen, el yapımı artizan çikolata mutluluğu iki kişilik bir dünyada paylaşıma sunuyor. Kişiye özel olarak tasarlanabilen çikolatanın üzerine istenirse kişiselleştirilerek, çiftlerin isimleri de yazılabiliyor. Yıllardır en özel anlara eşlik eden Vakko L’Atelier, mini kırmızı kalpli çikolata ve çiftlerin birlikte yiyebileceği özel tasarım pastasıyla yılın en romantik gününe tatlı bir dokunuş yapıyor.

Bu özel günü damaktaki tatlı bir lezzetle unutulmaz kılmak isteyenler için Vakko L’Atelier, birbirinden farklı lezzet seçenekleri sunuyor. Vakko L’Atelier’nin tüm lezzetleri www.vakkolatelier.com veya 0546 400 40 40 numaralı hattan sipariş verilebiliyor.

