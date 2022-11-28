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Ünlü Şarkıcı Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı
Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley, son albümü Kabuk'un fotoğraf çekiminden yeni kareleri geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı mini eteği ve gömleği ile göz kamaştırdı. İşte detaylar...
Hayatın İçinden 28.11.2022, 15:01 30.11.2022, 11:30 arif hür
Güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ile de her daim dikkat çeken Su Soley, mini eteği ile ekoseli kısa gömleğini kombinlediği stili ile de beğeni topladı.
Kabuk albümünün ikinci video klibinin ise Nerde isimli şarkısına geleceğinin müjdesini veren sanatçı, kısa bir süre sonra klibi izleyiciler ile buluşturacak.
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