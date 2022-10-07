Ünlü Şarkıcı Evlendi! Şahitliğini Cengiz Kurtoğlu Yaptı

Burak Akagün ve Sinem Kahraman çiftinin nikah şahitliklerini ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile iş insanları Mustafa Dedecan, İsmail Akyüz ve Uğur Yıldırım yaptı.

Düğüne; Tuğçe Tayfur, Devran İskender, Latif Doğan, Sami Çelik, Hasan Yılmaz ve Erkam Aydar gibi ünlü isimler de katıldılar.



