Ünlü Mimar Cüneyt Darı’ya İtalya’dan Büyük Ödül

Dünya çapında birçok uluslararası ödülün sahibi olan ünlü mimar Cüneyt Darı, İtalya Como’da düzenlenen ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen A' Design Award & Competition’ın görkemli gecesinde 'Dünyanın En İyi Mimarları' sıralamasına girdi.

HEDEFİM ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK

Dominik Cumhuriyeti’nde ve Miami'de insana, doğaya saygı duyan ve farkındalık yaratan projelere imza atan Darı, “Şimdiye kadar pek çok saygın ödüle layık görülmüştük ama birçok ülkenin katıldığı böylesine prestijli bir kurumdan ödül almak gurur verici. Hedefimiz mimari tasarım alanında ülkemizin uluslararası platformlarda daha iyi noktalara gelmesi. Ekibimle birlikte üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışarak büyümeye devam edeceğiz. Uluslararası alanda 13’üncü ödülümüzü almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” diyerek duygularını dile getirdi.

