Ünlü doktor Pakize Atay, şarkılarıyla da zirvede

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatri, psikosomatik tıp ve psikoterapi uzmanlıklarını yurtdışında tamamlayan sanatçı, hekimlik kariyeriyle edindiği tecrübelerini notalara ve dizelere döktü.

'Tabiat Ana' ve 'Neden' şarkılarıyla ses getiren Pakize Atay, şimdi de 'Ben' adlı şarkısıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

Amacının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Dr. Pakize Atay, şarkılarında çevreyi, doğayı, toplumu ve özsaygıyı konu alıyor.

Dijital platformlarda sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran sanatçı, bir yandan da yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor.

Atay, bu kez yeni şarkısında anne ve babaların çocukları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine dikkat çekecek.