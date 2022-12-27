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Ünlü Astrolog Hande Kazanova 2023'ü Yorumladı
Carousel AVM, yılbaşı etkinlikleri kapsamında ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü Astrolog Hande Kazanova, yeni yılda burçları bekleyen gelişmeleri Carousel Sahne’de sevenleriyle paylaştı.
Hayatın İçinden 27.12.2022, 23:51 Emrah
Alışverişin ve eğlencenin keyifli adresi Carousel’de yeni yıl etkinlileri tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü Astrolog Hande Kazanova 2023’te burçları neler beklediği üzerine yaptığı özel yorumlarla 26 Aralık Pazartesi günü Carousel Sahne’de astroloji tutkunlarının meraklarını giderdi.
Hande Kazanova ile burçlar hakkında keyifli bir sohbet imkanı yakalayan ziyaretçiler, 2023 yılının en şanslı burçlarından, iş, kariyer ve parasal olarak önemli gelişmeler kazanacak burçlara kadar ünlü astrologdan bilgi aldılar.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|32
|2. Galatasaray
|14
|30
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|15
|16
|12. Antalyaspor
|14
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Kasımpaşa
|14
|15
|15. Hatayspor
|15
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. Ümraniye
|15
|10
|19. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|15
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4