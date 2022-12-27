Ünlü Astrolog Hande Kazanova 2023'ü Yorumladı

Alışverişin ve eğlencenin keyifli adresi Carousel’de yeni yıl etkinlileri tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü Astrolog Hande Kazanova 2023’te burçları neler beklediği üzerine yaptığı özel yorumlarla 26 Aralık Pazartesi günü Carousel Sahne’de astroloji tutkunlarının meraklarını giderdi.

Hande Kazanova ile burçlar hakkında keyifli bir sohbet imkanı yakalayan ziyaretçiler, 2023 yılının en şanslı burçlarından, iş, kariyer ve parasal olarak önemli gelişmeler kazanacak burçlara kadar ünlü astrologdan bilgi aldılar.

