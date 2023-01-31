United Colors Of Benetton’dan Sıcacık Sevgililer Günü Hediyeleri

Her bedenin ve karakterin markası United Colors of Benetton Sonbahar Kış sezonunun en sıcak hediye seçeneklerini belirliyor. Uzun yıllara dayanan triko uzmanlığının gözler önüne serildiği sezonda yer alan farklı model, desen ve renklerdeki trikolar kalpleri feth ederken hem pastel hem de canlı renk seçenekleriyle hazırlanan dış giyim modelleri ve zengin aksesuar alternatifleri de sevgililer günü hediye seçenekleri arasında ön plana çıkıyor.

İster Kolejli İster Şehirli

United Colors of Benetton Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu geniş bir stil yelpazesine odaklanıyor. Modern ve şehirli tarzlardan klasik ve hatta kolej stillerine kadar her tarza uygun giyim ve aksesuar seçeneklerinin yer aldığı koleksiyonda; canlı renklerdeki puffer montlar, kareli dış giyim gömlekleri, oduncu desenleri ve kalın-renkli şeritli modern tasarımlar dikkat çekiyor. Kolej tarzı kazakların ve ince kalın sweatshirt alternatiflerinin de yer aldığı sezonda kış aylarının gözde aksesuarları; atkı-bere ve eldivenler farklı renk ve desen seçenekleriyle sevdiklerini hediyelerle mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

Sıcak ve Renkli

United Colors of Benetton DNA’sının renkler ve desenlerle yansıtıldığı Sonbahar- Kış Kadın Koleksiyonu’nda triko ve dış giyim tasarımlarının hakimiyeti dikkat çekiyor. Farklı kesim, kumaş ve modellerden oluşan dış giyim tasarımlarında hem pastel tonları hem de markanın simgesi haline gelen canlı renk alternatifleri kullanılıyor. Paltodan, puffer montlara sezonun trendi blazer ceketlerden teddy kabanlara kadar pek çok dış giyim seçeneğinin sunulduğu koleksiyonda birbirinden farklı tarzlara hitap eden çok sayıda triko, süveter ve hırka modelleri de yer alıyor.



Aksesuar zenginliğiyle ön plana çıkan kadın koleksiyonunda çok sayıda atkı, bere ve eldivenin yanı sıra kol ve telefon çanta modelleri de bulunuyor. Sezonun öne çıkan aksesuar trendi ise; üst giyim trikolarıyla aynı desende, takım olarak hazırlanan yüzün orta bölgesi hariç boyun-baş ve kulakları aynı anda kapatan bere tasarımı oluyor.

United Colors of Benetton Kadın ve Erkek Koleksiyonları tüm Benetton mağazalarında ve benetton.com.tr adresinde Sevgililer Günü’nde sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenleri bekliyor.



