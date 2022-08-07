Unique Life Style Hotel birinci yaşını kutladı

Kuşadası'nda kişiye özel hizmet anlayışıyla denizin büyüsünü, doğanın saf dokusunu ve Ege’nin huzurunu aynı çatı altında buluşturan Unique Life Style Hotel, 1. yılını seçkin davetli topluluğunun katıldığı parti ile kutladı.

12 ay açık olan 10 dönümlük bir alana yayılan otel; çam ve asırlık zeytin ağaçlarının arasında denizin kıyısında dünya mutfağından lezzetler sunuyor. İçinde Luckys Club bünyesinde Lucky resto bar, Ayvalık balıkçısı ve jojo beach Club u ve eğlence ve pro Lounghe olarak düzenlenmiş baraquda Lounghe bulunan, kahve sevenler için Starbucks kioksuyla bütünsel bir konsept sunan Lucky’s Club, elit misafirlerini ağırlamakta büyük talep görüyor.

Üst düzey bir müşteri kitlesi oluşan Unique Life Style Hotel, konaklama, restoran ve eğlence konseptini içinde barındıran bir yaşam sunuyor. 24 saat yaşayan canlı marka bir mekan olan tesis, Kuşadası’nın marka değerine katkı koyarak, prestijli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Şehir hayatının yoğun temposundan arındıran, keyifli aynı zamanda huzurlu bir tatil olanağı yaratan tesiste etkinliklerle dolu bir eğlence var.

58 odalı üst segment otelde 7 farklı oda konsepti bulunuyor. Otel son dönemde yapılan akıllı otel segmentinde ileri düzey tasarlanmış tüm odalarda ve genel alanlarda tam otomasyon ve yerden ısıtma sistemi Oda içinden erişilen yetişkin havuzu, ve kış İçin oda havuzları ve genel havuzu 40 C ye kadar doğal gaz ile ısıtılıyor .konaklamaya dahil alakart restoran menüsü ve sıra dışı mimarisi ile eşsiz bir konaklama deneyimi sunan tesis, restoranlarıyla da bölgede cazibe merkezi durumunda. Otel müşterisi dışında dışarıdan misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği restoranları haftada 5 gün farklı grupların çıktığı müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.

Kuşadalı iş insanları Sıtkı Kayalı, Semih Peköz ,Oğuz Kağan Yurdakan , Mertan Köle ve Özgür Özbek yatırım ortaklığıyla hayata geçirilen Unique Life Style Hotel, bir yıl gibi kısa sürede ilgi odağı olmuş ve bölgenin parlayan yıldızı durumda. Otel ortaklarından Semih Peköz , “Farklı bir konsept ortaya koymak amacıyla yola çıktık. İnsanların ilgisi memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bütünsel bir tesis ortaya çıktı. Ben bile başlarken bu kadar güzel bir tesis olacağını tahmin etmemiştim. Bölgeye değer katan böyle bir projeye imza attığımız İçin tüm yönetim kurulu olarak gururlandık.

Otelde, doğal ahşap yapı tercih edilerek kurgulanmış çocuk oyun alanları bulunuyor. Zemini de yine kumdan oluşan çocuk alanı, duygusal zekanın gelişmesi açısından oldukça önem arz ediyor. Tüm bunların dışında zaman geçirmek isteyen misafirler için fitness center playstation oyun odası da bulunuyor.

