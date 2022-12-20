Tween İle Evrenler Arası Yolculuk Başladı!

Davet, Tween markasını bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti.

Geceye katılan iş, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü ve başarılı sima, Koray Birand imzası taşıyan koleksiyon tanıtım filmi ile Tween’in multiverse dünyasına adım attığı evrenler arası yolculuğuna tanıklık etti. Markanın lansman partisinde mapping ve ışık gösterileri ile konuklara eşsiz bir deneyim yaşatıldı.

“Gerçek üstü dünyada farklı evrenlere geçiyoruz”

Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu, “Damat Tween 2022 İlkbahar-Yaz kampanya filmimizde, gerçek dünyadan metaverse dünyasına adım atmıştık. Koray Birand’ın yönettiği koleksiyon tanıtım filmimizde, ilk kez bir Türk markası olarak hem çalıştığı global modelleri hem de tüm kıyafetleri reel ortamdan avatar evrenine taşımıştık. Tween ile dijital modanın öncüsü olma yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez sanal ve fiziki dünyayı buluşturuyor ve farklı evrenlere geçiş kapılarını aralıyoruz.”

Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, 2022-23 Sonbahar-Kış sezonunda metaverse içinde yer alan ve farklı birçok evrenin kapısını aralayan multiverse dünyasına giriş yaptıklarını vurgulayarak “Multiverse dünyasına adım attığımız Koray Birand imzası taşıyan tanıtım filmimizde, kıyafetlerin gerçeğe en yakın şekilde modellenmesi farkını hissettiren en önemli detaylardan birisi oldu” dedi.

İş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını buluşturan gecede Buket Aydın, Ceylan Çapa, Yağmur Kalyoncu, Zeynep Üner, Begüm Özer, Talia-Sedef Kalpakçıoğlu, Arzu Kunt, Tuğba Peksayar, Begüm Karamahmutoğlu, Serap Sarı ve Zeynep Toker göze çarpan isimler arasındaydı.

Tween’in multiverse dünyasının içinde yer alacak evrenler; 3 boyut, 2 boyut ve çizgi animasyon teknikleri ile hazırlanarak, gerçek dünya ile birleştirilebilir özelliğe sahip olacak.