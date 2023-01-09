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Turuncu Klasiği İle İlgi Odağı Oldu
İş insanı Umur Saçkın önceki gün Akmerkez'e girerken görüntülendi. Klasik araç tutkusu ile tanınan Umur Saçkın önceki gün 1970 model BMW'si ile herkesin ilgi odağı oldu.
Hayatın İçinden 09.01.2023, 18:16 Emrah
Yaklaşık 10 tane özel koleksiyon aracı olan Umur Saçkın'ın turuncu renkli aracının ender bulunan araçlardan biri olduğu öğrenildi. Umur Saçkın " Klasik araç tutkusu çok başka bir olay. Özellikle bu tarz araçları toplamaktan büyük keyif alıyorum. Bu aracın bende yeri başka çünkü bu markayı iflastan kurtaran araç olarak biliniyor. "dedi.
Aynı araçla geçtiğimiz günlerde görüntülenen Şevval Sam'da herkesin ilgi odağı olmuştu.
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