Türkiye’nin yeni global kozmetik markasına muhteşem kutlama

Uzun yıllardır güzellik ve kozmetik sektöründe bulunan iş insanı Burcu Güzel Davud’un kurucusu olduğu Chic Nail Beauty and Cosmetic, 5. Yılını Şerefiye Sarnıcı’nda görkemli bir davetle kutladı. Medya, magazin ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de hazır bulunduğu gecede aynı zamanda Türkiye’nin yeni global kozmetik markası “Chic Nail”in de tanıtımı gerçekleştirildi.

ÜRETİMİ TÜRKİYE’DE YAPILACAK

Güzellik ve kozmetik sektörüne yeni bir bakış, profesyonellik, sağlıklı ve kaliteli hizmet getirmek amacıyla yola çıkan Chic Nail Beauty and Cosmetic, üretimini artık Türkiye’de gerçekleştirecek. Türkiye’de üretimi yapılan ürünler Dünya’ya ihraç edilecek.

Chic Nail’in kurucusu Burcu Güzel Davud, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Davud, “Daha önce Paris’te üretimi yapılan markamız bundan böyle Türkiye’de üretilecek. Chic Nail ekibi olarak markamızı ülkemizde üretmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Organik içeriğimiz ile ürünümüzün kalitesini daha da artırarak ve skalamıza yeni ürünler ekleyerek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

MEDYA VE CEMİYET HAYATI BU DAVETTE BULUŞTU

Şerefiye Sarnıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen geceye medya, magazin ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Gypsy Caz Grubu Manuş-u Âlâ sahne aldığı etkinlikte davetliler doyasıya eğlendi. Gecede davetlilere hediye takdimi de yapıldı.