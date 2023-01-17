Türkiye’nin İlk Moxy Oteli’ni Designist Tasarlıyor!

Standart otel konseptlerinden çok farklı bir tasarım çizgisine sahip olan Marriott International bünyesindeki Moxy Hotels zincirinin Türkiye’deki ilk oteli Designist tarafından Beyoğlu’ndaki Afrika Han’da tasarlanıyor.

Yeni nesil turistleri hedefleyen eğlenceli, dinamik ve şık bir yaşam tarzı sunacak olan Moxy Afrika Han’ın Beyoğlu’nun dinamik karakteriyle özdeşleşmesi hedefleniyor. Minimal oda tasarımının sıra dışı genel mekan tasarımıyla dengelendiği markada, Grab&go konsepti uygulanıyor. Kullanıcıyı genel mekanda sosyalleşmeye teşvik eden yapıda, lobi, bar, retail alanları bir arada akışkan bir şekilde kurgulanıyor. Gece/gündüz tüm buluşmalara ev sahipliği yapacak genel mekanın Beyoğlu’nun ruhunu taşıması amaçlanıyor.

Designist, yapıya ruhunu veren mimari elementleri zekice kullanarak, Moxy’nin enerjik, eğlenceli, endüstriyel konseptini mekanın tarihiyle bütünleştirmeyi planlıyor. 15 yıldır çeşitli büyük zincirlerin otel tasarımına imza atmış olan Aslı Arıkan Dayıoğlu ve ekibi, tarihi yapının teknik olarak zorlayıcı olduğunu, fakat bunun yeni teknikler geliştirmek için bir avantaj olduğunu belirtiyor. Tarihi yapı olmasının getirdiği zorunlulukların en iyi şekilde üstesinden geleceklerini ve bu konuda çok heyecanlı olduklarını belirten İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu, projenin tarihine saygı gösteren ve çevresine katma değer katan bir merkez olarak hayata geçeceğine inanıyor.

Afrika Han’ın Zamanda Yolculuğu

Beyoğlu Büyükparmakkapı Sokak’ta yer alan ve Ragıp Sarıca tarafından inşa edilen Afrika Han, Anadolu Han, Rumeli Han ve Sirkeci Gar Binası’nı da tasarlayan Alman mimar Agust Jasmund tarafından tasarlanmış. Yeni tip inşa tekniği olarak adlandırılan çimentolu harçlı volta döşeme ile inşa edilmiş olması, 1905-1915 yılları arasında yapıldığının ipucunu veriyor. İki sokak arasında kalan bir han yapısı olan Afrika Han’ın eklektik bir üslubu bulunuyor. Küçükparmakkapı Sokak cephesi daha sakin bir tasarıma sahipken, Büyükparmakkapı Sokağı’na bakan cephe daha gösterişli şekilde inşa edilmiş.

Tarihe tanıklık eden, 7 katlı, 57 daireli konut olarak tasarlanan Afrika Han, Pera’nın en köklü ailelerine, Osmanlı paşalarına ev sahipliği yapmış. Zamanının çok ötesinde bir anlayışla 55-60 metrekare daireler olarak tasarlanmış yapı, günümüzün stüdyo daire anlayışının ilk temsilcisi olmuş.

Afrika Han 1992-2017 yılları arasında zamanının en popüler mekanı olan Hayal Kahvesi’ne ev sahipliği yapması ile de biliniyor. Hem yakın hem de uzak geçmişte bu kadar yaşamış olan bir yapının Beyoğlu’na geri kazandırılacak olmasının heyecanını duyan Designist, tasarımlarında yapının ruhunu korumayı amaçlıyor.