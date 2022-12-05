Türkiye'yi inşaat sektörü ayakta tuttu

İnşaat ve konut sektörü, 2023 projeksiyonuna yeni yatırım bölgelerini dahil ederken, şirketler üretim standartlarında çıtayı daha da yükselten projelere yöneliyor. Türkiye'nin son on yıllık konut imalatının, nüfus artış hızından daha az olduğuna işaret eden sektör temsilcileri, TUİK verileri ışığında hedeflerini yenilediklerini söyledi. CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıailoğlu sektörün piyasada yaşanan durağanlığı kısa sürede atlatacağına inandığını belirterek 2023 yılında yeni bir ivme yakalayacaklarını söyledi. Türkiye'nin inşaat sektöründe kaliteyi yakaladığını belirten Sarıalioğlu "Türkiye'de artık Avrupa standartlarının üstünde konut üretiliyor. Artan kalite ile birlikte yeni alıcı segmenti oluştu. Son 10 aydır yaşanan durağanlığı aşacağız" dedi.



SATIŞ CANLANINCA ÜRETİM DE ARTACAK



TUİK'in geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayı konut satış verilerini değerlendiren CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Sarıalioğlu şunları söyledi; "Türkiye İstatistik Enstitüsü, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye genelinde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %22,9 azaldığını sayı olarak ise 113 bin 402 konutun satıldığını duyurdu. Bu oran Ekim için yüzde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik oranına tekabül ediyor. Kasım ayı verilerinin de buna yakın gelmesini bekliyoruz. 2023 ile birlikte düşme eğilimini yeni bir yükselme trendine çevirecek verilere sahibiz"





TEK HANELİ FAİZ DÖNEMİ SEKTÖRE MORAL VERECEK



Bazı bankaların konut kredilerine yıllık bazda yüzde 33'e varan kredi tekliflerinin sektörde maliyetleri daha da artırdığına değinen Sarıalioğlu Merkez Bankası'nın yeni faiz kararını da olumlu bulduklarını ifade etti. Sarıalioğlu bu konuda şunları söyledi: "Merkez Bankası faiz oranlarının tek haneye düşmesi, en çok emlak piyasasına olumlu yansıyacaktır. Konut kredilerinde, özellikle ikinci el konut kredilerinde yılbaşı sonrası bankalar arası yeni bir rekabet dönemi başlayabilir. Piyasanın buna ihtiyacı var. Tek haneli faiz döneminin yeniden başlaması sektör için moral verici."



YABANCIYA KONUT SATIŞI ABARTILIYOR



Türkiye'de yabancılara yönelik konut satışının yeterli düzeye ulaşmadığını kaydeden Sarıalioğlu bazı çevrelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışını antipatik bulduğunu belirterek "Türkiye'ye olan güvenin en önemli göstergelerinden biri yabancıya konut satışıdır. Ülkemizde yaşamayı tercih edenlerin konut alması piyasaya taze kaynak girişi anlamına gelir. Geçtiğimiz Ekim ayında toplam 102 bin 660 konut satışı gerçekleştirildi. Satılan konutların sadece 5 bin 377'si yabancı müşterilere gitti. Bu satışlar Türkiye'deki bankalardan kredi kullanılmadan doğrudan yatırım anlamına geliyor. Bu durumu emlak sektörü için, Türkiye için büyük bir kazanç olarak görüyoruz. Türkiye'de konut alan yabancılar sadece yerleşmekle kalmıyor çok sayıda gencimize istihdam kapısı açacak yatırımlara da yöneliyor" değerlendirmesinde bulundu.