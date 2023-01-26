Türkiye Mandarin Oriental Otelleri İş Ortaklarının Katıldığı Özel Bir Davette Bir Araya Geldi 

Benzersiz destinasyonları, seçkin konaklama hizmetleri ve büyüleyici atmosferleri ile dünyanın önde gelen lüks otelleri arasında yer alan Türkiye Mandarin Otelleri’nin ekipleri ve iş ortakları başarılarla dolu 2022 yılını kutlamak için eğlence dolu, muhteşem bir gecede bir araya geldi.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul ve Mandarin Oriental, Bodrum ekiplerini ilk kez bir araya getiren 600 kişilik özel davet, keyifli bir akşam yemeğinin ardından ülkemizin sevilen müzik oluşumu Enbe orkestrasının konseriyle devam etti. Türkiye Mandarin Otelleri’nin değerli iş ortakları için organize ettiği görkemli gece İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un Bosphorus Balo Salonu’nun eşsiz atmosferinde gerçekleşti.





Keyifli gecede söz alan Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Ersev Demiröz; “Mandarin Oriental, Bodrum ailesi olarak dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle tam kapasite hizmet verdiğimiz dopdolu bir sezonu geride bıraktık. Tüm bu adımları atarken bizlere desteğini esirgemeyen siz değerli iş ortaklarımıza ben ve ekibim adına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul ailesiyle bir araya geldikleri için de çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi. Ardından söz alan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü Harun Dursun; “Mandarin Oriental, Bodrum ailemizle ve başarılarımızda büyük emeği geçen siz değerli iş ortaklarımızla böyle keyifli bir gecede bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Birlikte güzel anılar biriktireceğimiz nice keyifli buluşmalar temenni ediyorum” dedi. Eğlenceli gecede, profesyonel müzik insanlarının bir araya gelerek kurduğu ünlü Enbe orkestrasının konserine kesintisiz eğlenceye damga vuran DJ performansı eşlik etti. Müzik ve eğlencenin öne çıktığı parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

