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Türk iş insanı Kadir Yücelbaş’a ödül
Türkiye'de tanınmış yatırımcı iş insanı Kadir Yücelbaş #bizaward ödül törenine katıldı.
Hayatın İçinden 21.10.2022, 18:00 Emrah
Brüksel Ticaret bakanı Sven Gatz ve eski Çevre Bakanı şimdi Federal Milletvekili eş zamanlı olarak Saint Josse Belediye Başkanı olan Emin Kır tarafından ödülü takdim edilen başarılı Türk iş adamı Kadir Yücelbaş, Belçika ve Türkiye arasındaki ticari iş birlikteliklerine katkı sağlamaya devam ediyor.
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