Türk iş insanı Kadir Yücelbaş’a ödül

Brüksel Ticaret bakanı Sven Gatz ve eski Çevre Bakanı şimdi Federal Milletvekili eş zamanlı olarak Saint Josse Belediye Başkanı olan Emin Kır tarafından ödülü takdim edilen başarılı Türk iş adamı Kadir Yücelbaş, Belçika ve Türkiye arasındaki ticari iş birlikteliklerine katkı sağlamaya devam ediyor.

