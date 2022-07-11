Flaş HaberHastaneye kaldırılmıştı! Kötü haber geldi
Son Dakika
Türk İş İnsanı dünyaca ünlü şirkete ortak oldu!
Türkiye ve dünyada yaptığı yatırımlar ile adından söz ettiren Türk iş insanı Aslan Özer, dünyaca ünlü prodüksiyon şirketine ortak oldu.
Hayatın İçinden 11.07.2022, 20:58 Emrah
Tüm dünyada faaliyet gösteren Industry Works Studios şirketine birçok projede mali yardım sağlayan iş insanı Özer, kendisine gelen ortaklık teklifini kabul etti. Şirketin CEO'su Evon Tylor yaptığı resmi açıklamada, "Bir yatırımcı olarak sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz" ibaresi kullandı. Dünyanın en ünlü isimlerinin yatırım ve dağıtımcı firması olan Lionsgate'in de dahil olduğu anlaşma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme, Al Pacino ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü birçok isim ile yakın arkadaş olan Özer, yakın çevresinden gelen istekleri de kırmayarak doğru bir yatırım yaptığını belirtti. Aslan Özer, anlaşma sonrası dostlarından film sözü de aldı.
24
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31