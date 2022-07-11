Türk İş İnsanı dünyaca ünlü şirkete ortak oldu!

Tüm dünyada faaliyet gösteren Industry Works Studios şirketine birçok projede mali yardım sağlayan iş insanı Özer, kendisine gelen ortaklık teklifini kabul etti. Şirketin CEO'su Evon Tylor yaptığı resmi açıklamada, "Bir yatırımcı olarak sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz" ibaresi kullandı. Dünyanın en ünlü isimlerinin yatırım ve dağıtımcı firması olan Lionsgate'in de dahil olduğu anlaşma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme, Al Pacino ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü birçok isim ile yakın arkadaş olan Özer, yakın çevresinden gelen istekleri de kırmayarak doğru bir yatırım yaptığını belirtti. Aslan Özer, anlaşma sonrası dostlarından film sözü de aldı.

