Türk iş adamı iftiralardan aklandı!

Amerika ve Türkiye'de oyuncu olan ve birçok yan rolde ekrana gelen Lucia Oskerova, artık başrollerde oynamak için ABD'de tanınan eşi Aslan Özer'in sosyal çevresini kullanmaya başladı. Dünyaca ünlü oyuncu Sean Penn ile arkadaşlığı yakın çevresi tarafından da bilinen Özer, ayrıca ABD merkezli pek çok oyunculuk ajansı ile de bağlantısı bulunmaktadır. İlişkilerinde tek taraflı olarak hayalini kurduğu oyunculukta ilerlemek isteyen Oskerova, Aslan Özer sayesinde Türkiye'de de birkaç film ve dizide rol almış; ünlü hocalardan oyunculuk dersi almış; ABD merkezli oyunculuk ajanslarına kaydolmuş; Oscar, Cannes ve Venedik gibi festivallere davetli olarak katılma olanağı bulmuştur.

Oskerova'ya çifte mahkeme şoku!

Boşanma ve boşanma ile beraber tazminat planı suya düşen Lucia Oskerova, Aslan Bey'in imajını kirletmek amacıyla, zaten haberdar olduğu ilk evlilik meselesini sanki bilmiyormuş gibi, bir çok yayın organınada bu olayı servis ettiği anlaşılmıltı. Oysa Lucia Oskerova da aslında asıl memleketi Slovakya'da halen evli görünmektedir. Taraflar evlenmeden önce ilk evlilikleriyle alakalı bilgiye sahipti. Lucia Oskerova evliliğin boşanma ile değil de butlan ile sona ermesi sebebiyle Türk Mahkemeleri önünde son kozunu oynamış, Aslan Özer'e aylık 5.000-TL talepli bir nafaka davası açmış. O sırada, sevgilisi A. Michael Hall ile ABD'nin pek çok şehrinde dolaşmakta, film galalarına katılmakta ve Instagram ve Facebook hesabından lüks yaşamı ile ilgili görüntüleri kendi eliyle takipçilerine sunduğu da görüşmüştür. Davanın açıldığı 2015 yılındaki dolar kuru düşünüldüğünde aylık 5.000-TL nafaka talebi, Lucia'nın ABD'deki lüks yaşamını karşılamaktan çok ama çok uzak olduğuda anlaşılmıştır. Lucia'nın lüks yaşamı ve A. Michael Hall ile beraberliğine ilişkin tespit tutanaklarının sunulması sonucu mahkeme Lucia'nın nafakaya ihtiyacı olmadığına kanaat getirerek bu davayı da reddetmiştir. Lucia Özer, Türkiye'de kazanamadığını ABD'de almak için, bu sefer Aslan Özer'e Los Angeles Mahkemelerinde dava açmıştır. Mahkeme tedbiren Aslan Özer’in malvarlığını dondurmuştur. Bu esnada Lucia Oskerova ile A. Michael Hall nişanlandıklarını açıklamışlar ve evlilik hazırlığına başladıkları görülmüştür. Boşanma davasında, elinde herhangi bir delil olmayan ve bu sebeple dava sonucunda bir ödeme alamayacağını anlayan Lucia Oskerova, Aslan Özer ile anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bu anlaşma ile Lucia, evliliğin sona ermesinde Aslan Özer’in kusurlu olmadığını, boşanma sebebiyle herhangi bir talepte bulunmadığını beyan etmiştir.