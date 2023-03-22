Türk Eğitim Derneği Depremzede Çocukların Eğitimi İçin Kolları Sıvadı

Tam 95 yıldır her şartta ve koşulda öncelik çocuk, öncelik eğitim diyen Türk Eğitim Derneği, “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası için ilk etkinliğini düzenliyor. 8 Nisan’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde saat 18:00’de başlayacak etkinlikte, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun açılış konuşmasının ardından TED Atakent, TED Çorlu, TED Rönesans ve TED Üsküdar Koleji öğrencilerinden oluşan TED 95. Yıl Gençlik Korosu bir performans sergileyecek ve yine aynı okulların öğrencilerinin eserlerinin müzayedesi gerçekleşecek. Etkinlik, Borusan Quartet konseriyle sona erecek.

DEPREM GELECEĞİMİZİ YIKMASIN KAMPANYASI

“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası, Türk Eğitim Derneği tarafından deprem bölgelerinde ebeveynlerini kaybetmiş ilk öğretim ve lise düzeyindeki çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen kampanyada kapsamlı ve sürdürülebilir bir burs sistemi oluşturuldu. Ortalama sekiz yıl süreceği tahmin edilen destek programından ebeveyn kaybı yaşamış olan çocuklar yararlanacak.

