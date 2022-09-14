Turizm cenneti tarımın başkenti oluyor
Özgün müziğin ünlü ismi Ekin Akkaş’ın Bodrum’da tarım sektörüne yatırım yapmasıyla birlikte, güzel denizi yanında verimli toprakları ile gündeme gelen güzel şehrimizde yeni yatırımlar geliyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve sanatçı Ekin Akkaş yaptıkları toplantı sonucunda 2023 yılında Tarım Turizmine yaptıkları icraatlarla damga vurma yoluna girdiler. Belediye Başkanı Ahmet Aras önderliğinde tarım projelerine ağırlık vermeyi düşünen güzel şehrimizin yöneticileri müzik sektörünün usta yorumcusuyla önemli işler yapacaklarını dile getirdiler.
Sevilen müzik yorumcusu Ekin Akkaş “Hollanda tarımını model alıp bodrumda uygulamak istiyoruz. Turizm cennetini bu atılımlarla tarımında başkenti yapacağız” dedi.
Başkanın talimatıyla Belediye başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz’ın bizzat takibiyle Ekin Akkaş ile dünyada yapılmamış bir projeyi bu yılın içinde Bodrumda hayata geçirecekleri ve Bodrumun sadece turizmle değil tarımda attığı imzalarla konuşulacağı vurgusunu da yaptılar. Ayrıca 32 dönümlük bir alansa Garova tarım park projesinin sonuna yaklaştıklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, "Gençlerin tarıma ilgisini çekmeyi amaçlayan gençlik tarım kampımızı açıyoruz" ifadesinde bulundu.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0