Turizm cenneti tarımın başkenti oluyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve sanatçı Ekin Akkaş yaptıkları toplantı sonucunda 2023 yılında Tarım Turizmine yaptıkları icraatlarla damga vurma yoluna girdiler. Belediye Başkanı Ahmet Aras önderliğinde tarım projelerine ağırlık vermeyi düşünen güzel şehrimizin yöneticileri müzik sektörünün usta yorumcusuyla önemli işler yapacaklarını dile getirdiler.

Sevilen müzik yorumcusu Ekin Akkaş “Hollanda tarımını model alıp bodrumda uygulamak istiyoruz. Turizm cennetini bu atılımlarla tarımında başkenti yapacağız” dedi.

Başkanın talimatıyla Belediye başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz’ın bizzat takibiyle Ekin Akkaş ile dünyada yapılmamış bir projeyi bu yılın içinde Bodrumda hayata geçirecekleri ve Bodrumun sadece turizmle değil tarımda attığı imzalarla konuşulacağı vurgusunu da yaptılar. Ayrıca 32 dönümlük bir alansa Garova tarım park projesinin sonuna yaklaştıklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, "Gençlerin tarıma ilgisini çekmeyi amaçlayan gençlik tarım kampımızı açıyoruz" ifadesinde bulundu.

