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Tüm Kapılar Mucizeye Açılsın
Sakarya'da ilk kez düzenlenen Yılın Başarı Ödülleri, Del Lago Luxury Hotel'de düzenlendi.
Hayatın İçinden 06.10.2022, 08:16 tarkan abdullahoğulları
Sunuculuğunu Uğur Arslan'ın üstlendiği ödül töreninde birçok ünlü isim ve sektöründe başarılı isimler plaketle taçlandırıldı. Kişisel gelişim, aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, pozitif enerji ve meditasyon konularında uzman sosyolog Kevser Aydın Yangel'de ödüle layık görüldü. Ödülünü Uğur Arslan'ın elinden alan Kevser Aydın Yangel yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yolların mucize dolu olması için öğretici yolculuğunu seminerlerimiz ile danışanlarımıza ve danışman olarak güzel kalplere dokunmak isteyen kursiyerlere de sunuyoruz. Ülkemizde kişisel gelişim kavramı tam anlamıyla anlaşılmış olmasa da, her kişinin kendi yolculuğunu büyük bir farkındalık ile hayata devam etmesi için çabalamamız gerek. Yolumuza ışık tutarsak hayatımızın her alanı daha keyifli ve daha donanımlı olacak. Ayrıca birçok insanın hayatına dokunarak büyük olumlu etkiler yarattığımızın farkına varacağız. Tüm kapılarınızın mucizeye açılması için harekete geçiyoruz. Şans dolu günler bizlerin olsun.”
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
21
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1