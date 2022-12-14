TOYP bu yıl 28. kez düzenlendi

Dünyada en büyük gençlik sivil toplum örgütü platformlarından olan JCI- Junior Chamber International (Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler) Derneği'nin 1981yılından beri düzenlediği, Türkiye’de daha iyi yarınların peşinde koşan başarılı gençlerin toplumsal gelişime katkısı bulunan öykülerini ve çalışmalarını görünür kılmak amacıyla İstanbul şubesi tarafından düzenlenen 28. TOYP Türkiye'nin On Başarılı Genci ödülleri sahiplerini buldu.

Üstün Patent Kurucusu, Marka ve Patent Uzmanı Özlem Arslan Kart, 28. TOYP Türkiye – Türkiye’nin 10 Başarılı Genci’ni değerlendiren jüri üyeleri arasında yer aldı.

Kişisel Başarı jürisi olan Kart, başarının bir sonuç değil yolculuk olduğunu belirterek, ödüle hak kazananları tebrik etti.