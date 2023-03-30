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Tohum Otizm Vakfı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Otizme Kırmızı Işık Yakıyor!

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan Mavi Işık Yak Kampanyası’nın 2009 yılından beri Türkiye elçisi olan Tohum Otizm Vakfı geçtiğimiz yıl başlattığı otizm farkındalığında kabul etmeye geçişi simgeleyen kırımızı seçimini sürdürerek, bu yıl da ‘’Otizme Kırmızı Işık Yak’’ diyecek. 

Hayatın İçinden 30.03.2023, 18:37 Emrah
Tohum Otizm Vakfı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Otizme Kırmızı Işık Yakıyor!

Bu çağrı ile tüm Türkiye’de ikonik yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak, insanlar kırmızı giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden #otizmekırmızıışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar verilecek.
 
Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında iletişim sorunları ile baş gösteren, gelişimsel bir farklılık olan otizm 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1’inde görülürken, son araştırmalara göre bugün doğan her 36 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor.


 
Otizmi Kabul Etmenin Yolu Otizmli Bireyleri Dinlemek ve Onlardan Öğrenmek
 
Kurulduğu 2003 yılından bu yana otizmli çocukların özel eğitimle topluma kazandırılabilmesi için çaba gösteren Tohum Otizm Vakfı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel bir farkındalık kampanyası yürütüyor. Kamuoyunun dikkatini otizme çekmeyi amaçlayan kampanya için binalar kırmızı ışıkla aydınlanıyor, kırmızı giysilerle otizme dikkat çekiliyor ve kampanya destekçileri #otizmekırmızıışıkyak etiketi altında buluşuyor.
 
Otizmlilerin nitelikli eğitim ortamlarına erişmekte zorluk yaşadığı, iş yerlerinde kabul görmediği, sosyal hayatın dolayısıyla yaşamın bir parçası olma konusunda mücadele etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Tohum Otizm Vakfı, 2 Nisan’da otizmi kabul etmenin bir diğer yolunun otizmli bireyleri dinlemek ve onlardan öğrenmek olduğunun altını çiziyor.


 
2 Nisan’da Türkiye’nin En Önemli Simgeleri Kırmızı Renge Bürünecek!
 
Tohum Otizm Vakfı kuruluşunun 20. yıldönümünde de her sene olduğu gibi yine 2 Nisan kampanyası ile otizm farkındalığını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile otizm farkındalığının rengi bu yılda kırmızı oluyor. Tohum Otizm Vakfı’na destek vermek için akşam saatlerinde İstanbul ve Türkiye’nin farklı illerindeki tarihi ve ikonik yapılar kırmızı ışıkla aydınlanacak. Özel sektör binaları da kırmızı ışık ile aydınlanarak otizmlileri desteklemek için onların yanındayız diyecek.  
 
“Otizme Kırmızı Işık Yak” kampanyası için destek çağrısı yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, “Otizmi kabul etmenin bir diğer yolu otizmli bireyleri dinlemek ve onlardan öğrenmektir. Vakfımızın 20. yılında kırmızıyı seçerek evde, okulda, işyerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Farkındalığın yeterli olmadığını, otizmi ve otizmli bireyleri kabul etmemiz gerektiğini temsil eden kırmızı rengi kullanmayı sürdürüyoruz” dedi.


 

#Tohum Otizm Vakfı #Magazin #Snobmagazin #2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
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