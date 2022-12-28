TOÇEV Yararına İyilik Sanatla Buluştu

Anita Galeri işbirliği ile Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına “Exhibition 22/23” adlı karma resim sergisi düzenlendi.

Farklı disiplinlerde birbirinden değerli 22 sanatçının 40 eseri yer aldı. TOÇEV Vakfı Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, Handan Yavuz’ a değerli katkıları ve yardımseverliğinden dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Sergi Nişantaşı Medlook’ ta 24 Aralık 7 Ocak tarihleri arasında açık olacak.



