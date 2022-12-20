Teknopark İstanbul “Oktay Sinanoğlu Teknoloji Ödülleri” sahiplerini buldu

Teknopark İstanbul tarafından 2021 yılında başarılı çalışmalarda bulunan firmaları motive etmek amacıyla düzenlenen teknoloji ödülleri bu yıl “Türk Aynştaynı” olarak tanınan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu adına verildi. Ödül töreni kapsamında ayrıca, ISIF’22 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ve iENA 2022 Uluslararası Buluşlar Fuarlarında kazandıkları Grand Prix Kupası’nın yanı sıra altın, gümüş ve bronz madalya alan firma temsilcilerine de ödül takdim edilerek başarıları bir kez daha kutlandı.

5 ayrı kategoride dağıtılan Oktay Sinanoğlu Teknoloji Ödülleri’nde yılın kuluçka firması olarak Tea Networks seçildi. Yılın patenti kategorisinde RS Research firması ödüle layık görülürken, yılın ticarileştirmesi ödülü Era RF Technologies’e, yılın teknoloji firması ödülü Aselsan’a, yılın projesi ödülü ise Altınay Savunma’ya verildi.

Sinanoğlu’nun ailesine özel ödül

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun Eskişehir’den gelerek törene katılan ailesine ise özel ödül verildi. Oktay Sinanoğlu’nun çocukları Oya Jülide ve Alper Nüzhet Sinanoğlu’na ödüllerini Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan takdim etti.

Ödül töreninin açılış konuşmasında “Bu yıl teknoloji ödüllerimizi, ömrünü bilime ve Türkçenin gelişmesine adamış Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu adına vermek istedik” diyen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Bu güzel ödül töreni vesilesiyle, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda ödül alan firma temsilcilerimizin başarısını da bir kez daha burada kutladık. Değerli bilim insanımız Oktay Sinanoğlu’nu rahmetle anıyor, ödül alan kıymetli firmalarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

2017 yılına kadar Altın Küp adıyla verilen ödüller, 2021 itibariyle Teknoloji Ödülleri adıyla her yıl bir bilim insanına ithaf ederek verilmeye başlanmış, geçen yılki ödüller Uluğ Bey adına dağıtılmıştı. Bu yılki ödülde Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun en önemli kuramlarından biri olan Çözgen-İter Kuvvet Kuramı’nı temsil eden çift DNA sarmalı modelinin plaketi kullanıldı. Ayrıca törene katılanlara Oktay Sinanoğlu’nun Türkçe’nin; “bilim ve tekniğe ne kadar yatkın bir dil olduğunu, kavramları ne kadar açık ve seçik karşılayabildiğini; dolayısıyla üniversitelerde de eğitim dili olarak kullanılmasını” savunduğu 1974’te Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Abdullah Kuran’a yazdığı mektubunun bir kopyası hediye edildi.

Buluş Fuarı’na damga vuran firmalar

ISIF’22 Uluslararası Buluş Fuarı’nda kazandıkları Grand Prix Kupası’nın yanı sıra altın, gümüş ve bronz madalya alan ve törende kendilerine ödül takdim edilerek başarıları bir kez daha kutlanan firmalar şu şekilde:

ISIF’22’nin en büyük ödülü olan GRAND PRIX kupasını ve Almanya/Nürnberg iENA Uluslararası Buluş Fuarı’nda Gümüş Madalya alan RS Research, ISIF’22’de Altın Madalya, ARCA Hırvatistan özel ödülü ve Almanya’da iENA Uluslararası Buluş Fuarı’nda Altın Madalya alan New Senses, ISIF’22’de Altın Madalya alan SFA Ar-Ge, ISIF’22’de Gümüş Madalya ve Almanya İENA Uluslararası Buluş Fuarı’nda Bronz Madalya alan Umayana Araştırma, ISIF’22’de Gümüş Madalya alan SFA Ar-Ge, ISIF’22’de Gümüş Madalya alan Cet Kompozit, ISIF’22’de Gümüş Madalya alan The Future Natural, ISIF’22’de Gümüş Madalya alan Remora Teknoloji, ISIF’22’de iki Gümüş Madalya alan Altınay Savunma.

Oktay Sinanoğlu kimdir?

Ömrünü bilime ve Türkçenin gelişmesine adamış Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" unvanını kazandı. Bilim hayatı boyunca kuantum fiziği ve kimyası, moleküler biyoloji ve matematik alanlarında birçok kuram geliştiren Sinanoğlu, dünya bilim literatürüne önemli katkılarda bulundu. Nobel kimya ödülüne iki kez aday gösterilen Sinanoğlu, canlılara biyolojik kimliğini veren DNA'ların şifresini çözdü.