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Teknoloji dünyasının mutlu günü
Türkiye teknoloji pazarında aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Realme markasının Pazarlama Direktörü Merve Yeniev ile Akademi Bant Kurucu Ortağı Serkan Ulaç dünya evine girdi. Teknoloji ve sanayi sektörlerinin önemli isimleri çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Hayatın İçinden 15.06.2022, 11:08 tarkan abdullahoğulları
Bosphorus Palace Otel’de gerçekleşen düğünde, Merve Yeniev ve Serkan Ulaç dünya evine girerken, Tügiad Onursal Heyeti Kurucu Başkanı Necmi Ulaç, Dermatoloji Uzman Doktoru Fehmi Yeniev, Xiaomi Genel Müdürü Fuat Mert Kaya, Sarchem Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıalemdaroğlu ve Sarchem Kimya Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıalemdaroğlu gibi isimler katıldı.
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
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|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
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|4. Başakşehir
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|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
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|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
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|55
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|36
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|38
|34
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|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
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