Teknoloji dünyasının mutlu günü

Bosphorus Palace Otel’de gerçekleşen düğünde, Merve Yeniev ve Serkan Ulaç dünya evine girerken, Tügiad Onursal Heyeti Kurucu Başkanı Necmi Ulaç, Dermatoloji Uzman Doktoru Fehmi Yeniev, Xiaomi Genel Müdürü Fuat Mert Kaya, Sarchem Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıalemdaroğlu ve Sarchem Kimya Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıalemdaroğlu gibi isimler katıldı.