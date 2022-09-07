Tatil için Bodrum'u seçtiler

Ünlü iş insanı Muhammed Gömük yeni kız arkadaşı tasarımcı Cansu Çiftçi ile Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Tatil için bodrumu tercih eden çift oldukça mutluydu. Çift daha sonra bir mavi suite giderek deniz keyfi yaptılar.



