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Tatil için Bodrum'u seçtiler
İş insanı Muhammed Gömük kız arkadaşı Cansu Çiftçi ile Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Hayatın İçinden 07.09.2022, 18:31 Emrah
Ünlü iş insanı Muhammed Gömük yeni kız arkadaşı tasarımcı Cansu Çiftçi ile Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Tatil için bodrumu tercih eden çift oldukça mutluydu. Çift daha sonra bir mavi suite giderek deniz keyfi yaptılar.
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