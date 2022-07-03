Mutfak merakı çok küçük yaşlarda Gaziantep’te sembol haline gelen aile restoranları Köşkeroğlu’nda başlayan Eyüp Köşkeroğlu, taze ve mevsiminde toplanmış gıdaları misafirleri ile buluşturmayı amaç ediniyor. Geleneksel Antep mutfağına yenilikçi ve samimi dokunuşlar yapan Eyüp Köşkeroğlu, mutfakta kullandıkları ürünleri Silivri’de 30 dönüm alana kurdukları çiftliklerinde yetiştirmeye başladı. Başarılı şef, ‘tarladan sofraya’ konseptiyle beş bin metrekare alana sahip bostanında yetiştirdiği taptaze ürünleri, en iyi baharatlarla ve en özenli tekniklerle bir araya getirerek, kusursuz bir deneyime dönüştürüyor. Her çeşitten oluşan meyve ağaçları bulunan çiftliğinde 200 adet küçük ve büyük baş hayvan besiciliği, et ve yumurta için 550 adet organik tavuk besiciliği yapan Köşkeroğlu’nda toprağın sunduğu lezzetlere göre özel reçeteler belirleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MUTFAK VE SIFIR ATIK

Tarlalarında kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmayan Köşkeroğlu, damakta her biri farklı bir tat bırakan en taze lezzetleriyle misafirlerine benzersiz deneyimler yaşatıyor. Sıfır atık konusunda da oldukça duyarlı olan Köşkeroğlu çiftliğinde organik çöpler kompost yapılıyor, atık yağlar ise geri dönüşüm firması tarafından toplanıp biodizel üretimi için kullanılıyor. Sürdürülebilir mutfak ve ‘tarladan mutfağa’ felsefesini öne çıkaran Eyüp Köşkeroğlu, taze ve mevsimlik malzemelerle hazırladığı lezzetlerle konuklarına unutulmaz bir lezzet deneyimi vaat ediyor.