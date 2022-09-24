Tanju Çolak’a sevgi seli

Geçtiğimiz gün arabası ile İstanbul sokaklarını turlayan Tanju Çolak’a birçok vatandaşımız arabasını durdurup ya sevgisini gösterdi ya da fotoğraf çektirdi.

Yaşlarına rağmen arabasının önünü kesen ilkokul öğrencileri ise Tanju Çolak’a 3’lü çektirip sevgisini gösterdiler.



