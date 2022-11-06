Sünnet çocuğuna özel hediye

Hyatt Regency Ataköy’de düzenlenen görkemli sünnet düğününe Serdar Koçkan'ın oğlu Kaan Koçkan’ın kirvesi Taner Tekin’in hediyesi damga vurdu.

Taner Tekin, Kaan Koçkan için değerli bir saat seçerek evladiyelik bir hediyeye imza attı. Kaan Koçkan’ın mutluluğu görülmeye değerdi.

