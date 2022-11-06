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Sünnet çocuğuna özel hediye
İş insanı Serdar Koçkan’ın oğlu Kaan Koçkan erkekliğe ilk adımını attı.
Hayatın İçinden 06.11.2022, 13:28 Emrah
Hyatt Regency Ataköy’de düzenlenen görkemli sünnet düğününe Serdar Koçkan'ın oğlu Kaan Koçkan’ın kirvesi Taner Tekin’in hediyesi damga vurdu.
Taner Tekin, Kaan Koçkan için değerli bir saat seçerek evladiyelik bir hediyeye imza attı. Kaan Koçkan’ın mutluluğu görülmeye değerdi.
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