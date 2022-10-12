Suna Dumankaya Acıbadem şubesi görkemli bir tören ile açıldı

Marka sahibi Suna Dumankaya’nın ve Aleyna Kalaycıoğlu, Özgür Aras, Melda Aksu, Ebru Akyüz, Işıl Donat, Duygu Kataş, Zeynep Albayrak, Nida Tecellioğlu, Arzu Özal, Gülay Kamaz, Ebru Dülger, Erdoğan Güler, Sera Süzer, Öykü – Alper Atak, Nuray Gülloğlu, Melek Kalkavan gibi cemiyet hayatından ve ünlü isimlerden birçok kişinin katıldığı açılış keyifli anlara ev sahipliği yaptı.

YENİ NESİL CİHAZLAR İLE KALİTELİ HİZMET

Ayça Kalaycıoğlu’nun işletmeciliğinde açılan Suna Dumankaya Acıbadem tamamıyla kişiye özel hazırlanan doğal içerikler ve yeni nesil cihazlar ile profesyonel bir hizmet sunuyor. Suna Dumankaya Acıbadem şubesi bünyesinde cilt bakımı, zayıflama, sıkılaşma, diyetisyen hizmeti, lazer epilasyon, manikür, pedikür, protez tırnak, kalıcı makyaj hizmetlerini barındırıyor. Suna Dumankaya Acıbadem alanında uzman kadrosuyla ve yeni nesil cihazlar ile kendine iyi bakmak isteyen herkesi güzellik merkezine bekliyor.