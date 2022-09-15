'Starlık' Açıklamasıyla Şaşırttı!

Yaz sezonunu sahnelerde geçiren Funda Arar, single çalışmasının bu dönemde albüm yerine daha verimli olduğunu ve her şarkıya klip çekilebildiğini belirterek, "Klasiğin her zaman yeri vardır ama adı üstünde popüler müzik yapıyorsunuz. Tabii ki yenilikler gerekli" dedi.

"SAHNEDE KIYAFETLER ÖNEMLİDİR"

Sahne kıyafetleri polemiğine dahil olan Funda Arar, "Sahnede kıyafetler her zaman önemlidir. Bu bizim işimizin bir parçası. Elbette sahnede en önemlisi sahne performansı ama diğer görsel kısmını da yok sayamayız" ifadelerini kullandı.

'STARIM' DİYEREK GEZEMEZSİN

Gülben Ergen’in, "Türkiye’de starlık kalmadı" çıkışına da değinen Arar, "Herkesin aynı seviyede olması imkansız. Sahnede starsınız ama sahneden indikten sonra sokakta sahne kıyafetiyle 'starım' diyerek gezemezsiniz. Normal hayatı herkes gibi yaşaman gerekiyor. Dünyada da artık bir Madonna bir Michael Jackson gibi sanatçılar yok. Bu sektörel bir problem galiba" şeklinde konuştu.

FUNDA ARAR KİMDİR?

Funda Arar (d. 8 Nisan 1975, Ankara), Türk pop müzik şarkıcısı. Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.

FUNDA ARAR ALBÜMLERİ

2000: Sevgilerde

2002: Alagül

2003: Sevda Yanığı

2006: Son Dans

2008: Rüya

2009: Zamanın Eli

2011: Aşkın Masum Çocukları

2012: Sessiz Sinema

2015: Hoşgeldin

2017: Aşk Hikayesi

2018: Arabesk

FUNDA ARAR ÖZEL HAYATI

Funda Arar, 2004 yılından bu yana Febyo Taşel ile evlidir. Evlilik günü için 28 Haziran ve 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 2004 İstanbul Zirvesi'ni seçtiğini belirten Arar, "Farklı bir tarihte evlenmeyi düşünüyorduk ama fazla duyulmasın diye bugünü seçtik" demiştir. Funda Arar'ın, 9 Temmuz 2013 tarihinde Aras adını verdiği bir oğlu olmuştur.