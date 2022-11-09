Springandkos ile yeni yıl çay saati 

Springandkos yeni yıl ruhunu yaşatan tüm dekorasyon ürünleri ile boğazın en güzel noktası Fourseasons da bir çay saati ile misafirlerini ağırladı. Ayşe Burcu Kaya’nın organize ettiği ve Rüya Büyüktetik ile beraber hostingini yaptığı davet çok ilgi gördü. İpek Özilhan, Fatoş Altınbaş, Dilara Koçak, Dilara Türkkan, Aslı Davut, Dila Tarkan, Melis Özer, Begüm Özer, Burcu Şendir, Tuğçe Pos , Bige Çalışkan, ve birçok influencer, blogger, basın mensubu katılımı ile erken bir yılbaşı kutlaması gerçekleşti.

Springandkos markasını biraz daha yakından tanıyacak olursak; 2013 yılında kadın girişimci - yatırımcı Bahar Atay tarafından tamamen ev dekorasyon ürünlerine duyulan zevk ile yurtdısından çeşitli fuar ve markalardan ürün getirerek başlayan serüven; 2015 yılında gelen yoğun talep üzerine “Bahar’s home product" markasını kurmasına vesile oldu.

Porselenden oluşan sofra ürünleri, ev dekorasyonu, hediyelik eşya , parti malzemeleri ve yılbaşı süslerinden oluşan ürün gamıyla kısa süre içerisinde birçok uluslararası markanın Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu ve Birleşik Arap Emirlikleri tek distribütörü haline geldi. 2017 yılında marka isim değişikliğine giderek “Springandkos” ( Spring(Bahar) -çocukları Kemal-Ozan ve Sedef in baş harflerinden oluşan “kos” ) Springandkos halini almıştır.

Brandroom, Harvey Nicholas gibi birçok lüks segmentteki satış noktasından sonra ; dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu işbirlikli ev tekstili koleksiyonu sonrası , pandeminin hayatımıza hızlı girişi ve hızlı, pratik temassız alışverişin öncelik haline gelmesi ile online satışlara yönelmiştir. Şu anda dekorasyon ve özellikle yılbaşı süslerindeki ürünleriyle Trendyol da satıştadır. Yeni yıl coşkusunu ve ruhunu doyasıya hissedeceğiniz ürünler için instagramda da @springandkos sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

