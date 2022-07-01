Sosyal sorumluluk dokunuşları BCCT Yaz Partisi’ne damga vurdu

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE ev sahipliğinde gerçekleşen Yaz Partisi’nde, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. Yılı vesilesiyle Platin Jübilesi de kutlandı.

BCCT Yaz Partisi’nde, küresel ve ulusal çapta sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak ve bu konuda farkındalığa dikkat çekmek amacıyla İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile işbirliği yapıldı. Müzikte Tayla Koray Orkestrası ve danslarda ise Nebi Birgi ve Dans Grubu ile renklenen davette çevreye duyarlı malzemeler kullanılmasına özen gösterildi.

Davet sırasında yaptığı konuşmada Kenan Poleo, Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesini konuklarla birlikte kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Chris Gaunt,OBE ise geleneksel hale getirdikleri yaz partisinin verimli bir network platformu oluşturduğunu belirterek, bu davetlerde farkındalığı arttırıcı sosyal sorumluluk konularına dikkat çekmeye de özen gösterdiklerini vurguladı.

Etkinlikte Ukraynalı sanatçıların eserleri sergilendi. Etkinlik sonrasında YGA (Young Guru Academy) kanalı ile satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirin yarısı YGA'nın Ukraynalı Çocuklar Fonu'na bağışlanırken, diğer yarısı ile Ukraynalı sanatçıları destek verilecek. Ayrıca Gaunt tarafından bağışlanan iki sanat eseriyle bir yardım çekilişi yapıldı. Çekilişten elde edilen bağışlar YGA'nın Ukraynalı Çocuklar projesine tahsis edilecek.

Davette yer alan bir diger sivil toplum kurulusu da Rehber Köpekler Derneği’ydi. Konuklarla bir araya gelen dernek temsilcileri, görme engellilere kılavuzluk yapan rehber köpeklerle ilgili farkındalığa katkı sağladı.

BCCT Yaz Partisi; Gedik Yatırım, HSBC, Rolls-Royce, TBS (Tarabya British Schools), Vodafone, SedefGrup ve Shell’in katkılarıyla gerçekleşti.

Ayrıca Ant Yapı, Aktay, Alba, Aston Martin, Beko, Dof Robotics, Florence Nightingale, Dyson, Koçtaş, Vitabiotics, +1, CocaCola, AzÇok, ÇokÇok, Divan İstanbul, Conrad İstanbul Bosphorus, Hilton İstanbul Bosphorus, Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul, The Ritz-Carlton İstanbul, Rixos Pera İstanbul, Swissotel The Bosphorus İstanbul destek verdiler.



