Sokak Lezzeti Denilince Akıllara İlk Kokoreç Geliyor 

Areda Survey tarafından 1100 kişi ile gerçekleştirilen sokak lezzetleri araştırmasına göre Türk halkının en sevdiği sokak lezzeti yüzde 18,5 ile kokoreç oldu. Kokoreci sırasıyla yüzde 18,2 ile döner, yüzde 14,5 ile simit takip etti.

Kokoreç Mi Midye Mi?

El arabalarında ya da büfelerde sıkça karşımıza çıkan kokoreç, ilk olarak mesafeli yaklaşanların bile bir kez tadına baktıktan sonra vazgeçemeyeceği sokak lezzeti. Kokoreç denilince akla gelen sokak lezzetlerinden biri de midye oluyor. Peki, Kokoreç mi midye mi tartışmasını kim kazandı? Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 78,7’si tercihini kokoreçten yana yapıyor, yüzde 21,3’ü ise midye tarafında.

Döner: Et Mi Tavuk Mu?

Sokak atıştırmalıklarının klasik lezzetlerinden olan dönere her adım başında rastlamamız mümkün. Döner Türk halkının uzun yıllardır severek tükettiği sokak lezzetlerinin başında geliyor. Araştırmada katılımcılara “Tavuk döner mi et döner mi?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 82,3’ü et döner, yüzde 17,7’si ise tavuk döner tercihini yapıyor.

Sokak Pilavı Nohutlu Mu Olur Tavuklu Mu?

Sokak lezzetleri denilince pilavdan bahsetmememiz olmaz. Her ne kadar evlerde de pişen bir yiyecek olsa da sokak tezgâhından alıp yediğimiz pilavın tadını evde yapılanlardan alamıyoruz. Araştırmaya göre sokak pilavı denilince Türk halkının yüzde 53,2’si seçimini tavuklu pilavdan yana yapıyor. Yüzde 46,8’inin tercihi ise nohutlu pilav.

Bu araştırma 30 Ocak – 01 Şubat 2023 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.