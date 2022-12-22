Şişecam 10 Kasım Filmi’ndeki Cam Atatürk Portresi Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor

Camı çekiç darbeleriyle kırarak, yarattığı portrelerle tanınan İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4028 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, 22 Aralık 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.





Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında temelleri atılan Şişecam’ın, 10 Kasım’da Kurucusu Ulu Önder’i anmak için hazırladığı “Paramparça” filminde hayat bulan Atatürk portresi büyük ilgi görmüştü. İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger tarafından 4028 çekiç darbesiyle yaratılan camdan Atatürk portresini yakından görmek isteyenler için eser, 22 Aralık 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek.

