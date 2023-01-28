Sevgililer Günü’nün Vazgeçilmezi: Çikolata

Çikolatanın sevgiyi anlatmanın en tatlı, en samimi yolu olduğunu belirten Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, “Hediye verdiğiniz kişiyi mutlu etmemesi imkânsız gibi bir şey. Çoğunluğun da böyle düşündüğünü, Sevgililer Gününde artan taleplerden görüyoruz. Bayram ve yılbaşı dönemlerinden sonra talebin en fazla olduğu dönem. Geçtiğimiz yılda Sevgiler Günü dolayısı ile yüzde 29’luk bir talep artışı gözlemledik. Bu gerçekten büyük bir artış oranı. Bu sene de Sevgililer Günü’ne, bizim için gerçekten kıymetli olan bu talebi göz önünde bulundurarak farklı ürünler ve zengin stoklarla giriyoruz” dedi.

SANAT ESERİ GİBİ

Sevgililer Günü’nde en çok tercih edilen ürünler hakkında bilgi veren Yıldız, “Hemen hemen her ürünümüzün kendi güçlü hedef kitlesini oluşturduğunu söyleyebilirim. Çünkü ambalajındaki albenisi tüketiciyi denemeye ikna ediyor, alışılmışın dışında lezzetler olmaları ise tüketicilerimizin satın alma alışkanlıklarında yerimizi kalıcı hale getiriyor. İmza lezzetimiz olan portakal dilimlerimiz en çok sevilen lezzetlerimizden biri. Aslında kişinin kendine veya sevdiklerine verebileceği en güzel hediyelerden biri. Bu ürün çikolata ve portakal harmonisinden oluşuyor. Mevsimin en iyi portakallarını seçiyoruz ve 6 gün süren ‘Glazing’ işlemi uyguluyoruz. Sonrasında usta şeflerimizin özel formülü olan enfes çikolata çeşitlerimiz ile buluşturuyoruz. Üstelik bu ürünü, istihdamına öncelik verdiğimiz kadın ekip arkadaşlarımız adeta bir sanat eseri gibi tamamen el yapımı olarak yapıyorlar” diye konuştu.

Bir diğer çok sevilen ürünlerinin ise çikolatalı çilek drajeler olduğunu kaydeden Yıldız, “İtinayla seçtiğimiz çilekleri, en sağlıklı muhafaza yöntemi olan ‘Freeze-drying’ işlemi ile dondurarak kurutuyoruz. Böylece çilekler çıtır çıtır bir form kazanırken; rengi, tadı ve besin değerleri kaybolmuyor. Bir de enfes çikolatamızla buluşunca ortaya inanılmaz bir lezzet yorumu çıkıyor. Benim de favorilerim arasında” ifadelerini kullandı.

ÖZEL ÜRÜNLER ÜRETİLDİ

Yıldız, Sevgililer Günü’ne özel üretilen ürünler hakkında ise şunları söyledi: “Bu yıla, bu aya hatta bugüne bile özel ürünlerimiz var. İçeride inanılmaz fikirler üreten güçlü bir Ar-Ge ekibi var. Patiswiss için bir inovasyon merkezi diyebilirim. Her gün, pazarda mevcut olan aynı ürünlerin aksine; tüketicilerin ihtiyaç duyduğu inovatif ürünler üretiyorlar. Kendimizle yarışarak hep bir öncekinin daha iyisini yapıyoruz. Bu yılda da lezzet kaşiflerini kendine hayran bırakacak birbirinden enfes sıra dışı lezzetler bekliyor. Farklı farklı kategorilerde benzersiz lezzet deneyimleri yaşatacak ürünlerimizi 30.000’den fazla satış noktasında tüketicilerimizle buluşturacağız.”