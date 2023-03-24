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Sessiz Sedasız Binlerce Kişiye Yardım Etti
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın depremde yaptığı sessiz sedasız yardımlar yaptığı öğrenildi.
Hayatın İçinden 24.03.2023, 20:13 Emrah
Sütiş ve Espressolab firmalarının aile ortağı olan Emre Kocadağ’ın deprem anından itibaren birçok şehre markalarının kahvelerini ve çaylarını servis edecek araçlar gönderdiler.
Daha sonra hemen reaksiyon alan Kocadağ ailesi depremde işini kaybedenlere içinse bölgede ya da Türkiye’de bulunan şubelerin herhangi birinde birçok pozisyonda depremzedelere iş verilmesi herkes tarafından beğeni topladı. Emre Kocadağ’ın hem şirketleriyle hem de gönül verdiği Beşiktaş ile depremzedeler için birçok proje için de çalıştığı öğrenildi.
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|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
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|O
|P
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|50
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