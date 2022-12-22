Serdar Gülgün’ün Nadire Kabinesi Beymen Zorlu Center’da

Serdar Gülgün’ün yılbaşına özel üretilen yeni koleksiyonu ve imzası niteliğindeki kaplumbağa formlu tasarımları, Beymen Zorlu Center Home katındaki özel pop up alanında dekorasyon tutkunlarıyla buluşuyor. Bronz ve pirincin şıklığını, her biri el yapımı zamansız ve zarif tasarımlarla buluşturan mumluk, dekoratif obje ve kaselerden oluşan koleksiyon, 21 Aralık 2022, Çarşamba günü düzenlenen özel davet ile tanıtıldı.

Davete katılan aralarında Feryal Gülgün, Şebnem Çapa, Yelda Tiftik, Aslı Bayraktar, Begüm Kütük, Burcu Şendir, Funda Filibeli, Songül Toprak Özsan ve Merih Turan’ın da yer aldığı çok sayıda ünlü isim, yaşam alanlarına ayrıcalık katan Serdar Gülgün tasarımlarını ilgiyle inceledi.